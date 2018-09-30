Илон Маск уйдет с одного поста в Tesla и заплатит штраф в $20 млн

СЕГОДНЯ 01:58 2018-09-30T01:58:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Миллиардер Илон Маск покинет один из руководящих постов в компании Tesla и выплатит американским властям штраф в размере 20 миллионов долларов. К такой договоренности пришел предприниматель с федеральной Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Как передает телеканал CNBC, сторонам удалось урегулировать в досудебном порядке инцидент с публикацией Маском сообщения об изменении статуса компании с открытого акционерного общества на закрытое предприятие.

Предприниматель останется руководителем автомобилестроительной компании, но обязан в течение 45 дней покинуть пост председателя совета директоров компании, к которому не сможет вернуться в ближайшие три года. Кроме того, в Tesla назначат двух независимых директоров.

Правда договоренность еще не вступила в силу, ее должен одобрить суд.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале августа бизнесмен написал на своей странице в Twitter, что хочет превратить фирму в закрытое акционерное общество и купить все ее ценные бумаги по 420 долларов за единицу. Однако позже он отказался от этой идеи.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала на Маска в суд за этот пост, обвинив его в мошенничестве с ценными бумагами, и введении акционеров в заблуждение.