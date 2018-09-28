На Илона Маска подали в суд из-за заявлений о выкупе акций Tesla

СЕГОДНЯ 02:46 2018-09-28T03:02:45+03:00

Федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила главу компании в мошенничестве и обмане акционеров

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В федеральный суд нью-йоркского района Манхэттен поступил иск против гендиректора компании Tesla Илона Маска. В качестве истца против известного американского предпринимателя выступила федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США, обвинившая молодого миллиардера в мошенничестве и обмане акционеров.

Поводом послужило заявление Илона Маска, который 7 августа написал на своей странице в Twitter, что хочет превратить Tesla в закрытое акционерное общество и рассматривает возможность покупки всех акций компании по цене 420 долларов за штуку. Позже он объявил, что отказался от этой идеи.

Газета The Wall Street Journal уточняет, что главная претензия Комиссии к Маску состоит в том, что он заранее не обсудил условия ключевого соглашения, а также «в недостаточной степени» их подтвердил, «включая цены и потенциальный источник финансирования». Как поясняет издание, американские законы запрещают руководству компаний открытого типа вводить инвесторов в заблуждения ложными заявлениями.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что после твита Маска о выкупе акций Tesla Минюст США начал в отношении него уголовное расследование.