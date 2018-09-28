2018-09-28T03:02:45+03:00
В мире

На Илона Маска подали в суд из-за заявлений о выкупе акций Tesla

Федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила главу компании в мошенничестве и обмане акционеров
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
На Илона Маска подали в судНа Илона Маска подали в судФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В федеральный суд нью-йоркского района Манхэттен поступил иск против гендиректора компании Tesla Илона Маска. В качестве истца против известного американского предпринимателя выступила федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США, обвинившая молодого миллиардера в мошенничестве и обмане акционеров.

Поводом послужило заявление Илона Маска, который 7 августа написал на своей странице в Twitter, что хочет превратить Tesla в закрытое акционерное общество и рассматривает возможность покупки всех акций компании по цене 420 долларов за штуку. Позже он объявил, что отказался от этой идеи.

Газета The Wall Street Journal уточняет, что главная претензия Комиссии к Маску состоит в том, что он заранее не обсудил условия ключевого соглашения, а также «в недостаточной степени» их подтвердил, «включая цены и потенциальный источник финансирования». Как поясняет издание, американские законы запрещают руководству компаний открытого типа вводить инвесторов в заблуждения ложными заявлениями.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что после твита Маска о выкупе акций Tesla Минюст США начал в отношении него уголовное расследование.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Всего тебе наихудшего!»: Экс-депутат ВР поздравил Порошенко с днем рождения
«Леденящее кровь видео»: Стрельба ракетного комплекса «Бастион» напугала британцев
На Киевском шоссе столкнулись два грузовика и легковушка, один человек погиб
Девида Бекхема не стали лишать водительских прав
Песков: Новые санкции Украины без ответа не останутся
Нетаньяху рассказал о найденном в Иране складе с ядерным оборудованием
В Киеве радикалы облили нечистотами и повредили машины российских дипломатов
Новейшие истребители США нанесли первый боевой удар в Афганистане
Минфин назначил главу департамента контроля за санкциями
Песков ответил обвинившему российские СМИ во лжи Порошенко
«Очередное шулерство»: Захарова прокомментировала заявление главы МИД Британии о встрече с Лавровым
Большинство россиян прячется от общения в смартфоны
Трюдо ответил на недовольство Трампа жесткими переговорами по NAFTA
Песков прокомментировал соглашение о границе Чечни и Ингушетии
В делегации РФ уточнили обстоятельства переговоров Лаврова и Ханта
Суд освободил из СИЗО вторую из сестер Хачатурян
В Кремле прокомментировали информацию о Боширове-Чепиге
Эксперты предсказали подорожание автомобилей на 10%
В Киеве на месте памятника Ленину установили огромную синюю руку
В Москве тепло дали в 90% домов
Глава МИД Британии рассказал о встрече с Лавровым
В сети появились уникальные кадры с поверхности астероида Рюгу