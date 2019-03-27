2019-03-27T09:03:51+03:00
Происшествия

Число погибших в результате ДТП в России сократилось на 34% за шесть лет

Пострадавших также стало меньше на 17% - до 215 тысяч человек в 2018 году
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В 2012 году на дорогах погибли почти 28 тыс. человек, в 2018-м — 18,2 тысВ 2012 году на дорогах погибли почти 28 тыс. человек, в 2018-м — 18,2 тысФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Смертность в результате ДТП на российских дорогах сократилась на 34% за последние шесть лет. Об этом свидетельствуют данные Научного центра безопасности дорожного движения.

Если в 2012 году жертвами аварий стали почти 28 тысяч человек, то в 2018-м таких насчитывалось всего 18,2 тысячи. При этом само количество ДТП по всей стране сократилось на 17% - до 168 тысяч. Следовательно, и пострадавших стало несколько меньше, а именно на 17%. В прошлом году травмы в результате аварий получили лишь 215 тысяч человек.

Что касается наиболее распространенных причин ДТП, то в девяти из десяти случаев речь идет о нарушении правил дорожного движения самими водителями. При этом число аварий, произошедших из-за нарушения ПДД гражданами со стажем управления транспортом свыше двух лет, сократилось на 3,4%, а еще более опытные автомобилисты, находящиеся за рулем от 10 до 15 лет, попадали в ДТП на 5% чаще. Основными же видами происшествий на дорогах считается столкновения автомобилей (42%) и наезд на пешеходов (29%).

"Большинство аварий происходит по вине водителя. Больше контроля — меньше происшествий. И, соответственно, меньше пострадавших", — прокомментировал ситуацию заместитель председателя Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев.

По его мнению, дорожные условия в стране значительно улучшились, а в некоторых населённых пунктах появились даже дополнительные разделительные полосы и оборудованные отбойниками обочины, что позволяет минимизировать последствия от аварий, передает телеканал RT.

И если в целом погибших и пострадавших в ДТП в России стало меньше, но с детьми ситуация обстоит несколько иначе по всему миру. Сайт kp.ru писал о том, что детская смертность в дорожно-транспортных происшествиях приобрела масштабы эпидемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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