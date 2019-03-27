2019-03-27T10:58:14+03:00
Общество

Совфед одобрил закон об ужесточении наказания для главарей ОПГ

Теперь "воров в законе" можно будет судить даже за сам факт лидерства в группировке
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Совфед одобрил закон об ответственности для лидеров ОПГ. Фото Валерий Шарифулин ТАСССовфед одобрил закон об ответственности для лидеров ОПГ. Фото Валерий Шарифулин ТАСС
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Совет Федерации одобрил закон о так называемых "ворах в законе", который ужесточает наказание за организацию преступного сообщества и участие в нем. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании верхней палаты парламента в среду, 27 марта.

Новая статья Уголовного кодекса под названием "Занятие высшего положения в преступной иерархии" устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с возможным штрафом в размере до 5 млн рублей. При этом участие в собрании лидеров ОПГ с целью совершения преступлений выделяется в отдельный состав преступления.

"Принятие федерального закона будет способствовать противодействию организованной преступности", - цитирует ТАСС главу комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.

Сайт kp.ru писал о том, что рассмотрение закона об ужесточении наказания для главарей преступных группировок было инициировано самим президентом РФ Владимиром Путиным. И если раньше "воров в законе" наказывали лишь в случае совершения ими "общественно опасного деяния", то теперь ответственность предусматривается за сам факт лидерства в ОПГ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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