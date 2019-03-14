2019-03-14T16:15:49+03:00
Политика

Депутат Госдумы рассказал об особенностях закона об ОПГ

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Елена АКИМОВА
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В Госдуме объяснили, почему закон по борьбе с ОПГ очень важенВ Госдуме объяснили, почему закон по борьбе с ОПГ очень важенФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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14 марта Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за создание организованных преступных группировок (ОПГ). Инициатором его стал президент. Согласно проекту закона, за создание или руководство преступным сообществом осужденные будут наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, за участие в собраниях организаторов - на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

В Госдуме уверены, что это очень своевременный нормативный акт и у российских силовиков имеется достаточный опыт, чтобы суметь распутать деяния, подпадающие под данную статью.

Депутат Государственной думы Адальби Шхагошев подчеркивает, что озабоченность, которую высказывают эксперты относительно правоприменения данной нормы, излишни. Перегибов со стороны правоохранительных органов быть не должно.

- В последние годы результаты, которые показывают правоохранительные органы, подчеркивают их готовность к решению самых сложных и серьезных задач в борьбе с организованной преступностью, — цитирует ФАН слова Шхагошева.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что до недавнего времени "воров в законе" наказывали лишь в случае совершения ими "общественно опасного деяния". Новый же закон вводит ответственность за сам факт лидерства в ОПГ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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