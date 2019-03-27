У Израиля нет плана действий на случай обстрела во время "Евровидения"

СЕГОДНЯ 11:16 2019-03-27T11:16:44+03:00

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Корпорация общественного вещания Израиля Kan, ответственная за организацию "Евровидения" на территории страны, призналась в отсутствии четного плана действий на случай ракетного обстрела во время проведения песенного конкурса. При этом представители Европейского вещательного союза (ЕВС) также не знают, что делать в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент "Евровидение-2019" находится под угрозой срыва, поскольку конфликт между Израилем и Палестиной в район Голанских высот серьезно обострился. Пущенная из Сектора Газа ракета упала всего в 17 километрах от места проведения конкурса.

В ЕВС заявили, что следят за ситуацией и ставят безопасность участников и гостей на первое место. Однако, по данным издания The Jerusalem Post, перенести место проведения конкурса в другое место в самый последний момент будет практически невозможно. На протяжении всех 63 лет проведения "Евровидения" пока еще не было пропущено ни одного года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699239" frameborder="0"></iframe> Голанские высоты: почему они так важны для Израиля.Почему Израиль так дорожит Голанами, что готов ради них более полувека конфликтовать с соседом? Причин много. Одна из них — потеря Голанских высот грозит еврейскому государству водным голодом.

ИСТОЧНИК KP.RU