НАТО активизировала разведку у границ России, заявили в МИД

СЕГОДНЯ 12:12 2019-03-27T12:12:43+03:00

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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что страны Североатлантического Альянса осуществляют милитаризацию Черноморского региона, а также активизируют разведывательную деятельность у границ нашей страны. Свои действия в НАТО объясняют предположениями о наличии некой мнимой угрозы со стороны РФ.

Замминистра, выступая на конференции "ОБСЕ: перспективы общеевропейской и евразийской безопасности и сотрудничества", заявил, что "демонизация отдельных стран кладется не только в основу политики западных объединений, но и в основу военного строительства".

Последнее время у границ РФ все чащи стали замечать иностранные самолеты-разведчики. В частности, как ранее писал сайт kp.ru, 1 марта разведку в районе Ленинградской и Псковской областей провел самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A с бортовым номеров LX-N90452, у границ Калининградской области в воздушном пространстве Польши и Литвы - самолет Boeing RC-135V с бортовым номером 64-14845. Кроме того, в этот же день у Черноморского побережья России был замечен патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 168438.

ИСТОЧНИК KP.RU