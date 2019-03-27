2019-03-27T12:12:43+03:00
Политика

НАТО активизировала разведку у границ России, заявили в МИД

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко указал, что такие действия ведут к "расширению пространства хаоса"
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что НАТО активизирует разведку у границ РоссииЗамминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что НАТО активизирует разведку у границ РоссииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что страны Североатлантического Альянса осуществляют милитаризацию Черноморского региона, а также активизируют разведывательную деятельность у границ нашей страны. Свои действия в НАТО объясняют предположениями о наличии некой мнимой угрозы со стороны РФ.

Замминистра, выступая на конференции "ОБСЕ: перспективы общеевропейской и евразийской безопасности и сотрудничества", заявил, что "демонизация отдельных стран кладется не только в основу политики западных объединений, но и в основу военного строительства".

Последнее время у границ РФ все чащи стали замечать иностранные самолеты-разведчики. В частности, как ранее писал сайт kp.ru, 1 марта разведку в районе Ленинградской и Псковской областей провел самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A с бортовым номеров LX-N90452, у границ Калининградской области в воздушном пространстве Польши и Литвы - самолет Boeing RC-135V с бортовым номером 64-14845. Кроме того, в этот же день у Черноморского побережья России был замечен патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 168438.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грушко: "Россия уверена в том, что потенциал ОБСЕ не исчерпан"
Медики обеспокоены количеством смертей из-за сидячего образа жизни
Грушко рассказал о встречи Нидерландов, России и Австралии по катастрофе MH17 в Донбассе
Министр культуры заявил об объединении Александровского и Волковского театров
В США умер Энди Маршалл, известный как "магистр Йода"
Литовский суд заочно приговорил экс-министра обороны СССР Язова к 12 годам заключения
В магазинах могут появиться витаминные продукты для пенсионеров
Трамп подписал указ о защите США от электромагнитного воздействия
Грушко считает, что Трамп даже не читал Вашингтонский договор НАТО
Посол России в Литве прокомментировал ситуацию с судом над россиянами
Совфед одобрил закон об увеличении пенсий сверх прожиточного минимума
Два человека доставлены в больницу после взрыва в Стокгольме
У Израиля нет плана действий на случай обстрела во время "Евровидения"
Переговоры лидеров Армении и Азербайджана состоятся 29 марта в Вене
ФАС проверяет Booking.com за навязывание отелям невыгодных условий договора
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания для главарей ОПГ
Группа "Русские витязи" может пересесть на другие самолеты
Топливо потеряло 20 процентов в цене за время действия соглашения правительства с нефтяниками