2019-03-27T12:37:48+03:00
Политика

Грушко рассказал о встречи Нидерландов, России и Австралии по катастрофе MH17 в Донбассе

Замглавы МИД РФ не стал раскрывать содержание трехсторонний консультаций по делу крушения Boeing 777 Malaysia Airlines
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Замглавы МИД РФ не стал раскрывать содержание трехсторонний консультаций по делу крушения Boeing 777 Malaysia AirlinesЗамглавы МИД РФ не стал раскрывать содержание трехсторонний консультаций по делу крушения Boeing 777 Malaysia AirlinesФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил информацию о том, что Россия, Нидерланды и Австралия провели трехсторонние консультации по вопросу крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Донбассе в июле 2014 году.

Как сообщил замглавы дипведомства, страны договорились о том, что содержание трехсторонних консультаций будет носить исключительно конфиденциальный характер.

«Да, были. Договорились, что они будут носить конфиденциальный характер», - прокомментировал Грушко информацию о проведении трехсторонних консультаций в среду, 27 марта.

Напомним, что пассажирский Boeing 777 Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. В авиакатастрофе никто не выжил. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа стали жертвами трагедии.

Ранее Министерство обороны РФ предъявило неопровержимые доказательства того, что ракета «Бук», сбившая Боинг, принадлежала украинской военной части, базирующейся под Львовом.

Накануне, утром 27 марта, находящийся в Австралии глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил о том, что состоялась первая трехсторонняя встреча между Россией, Нидерландами и Австралией.

Новые подробности в деле о крушении малазийского "Боинга" на Донбассе.Министерство оборны России раскрывает новые данные о расследовании авиакатастрофы Boeing MH17

ИСТОЧНИК KP.RU

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