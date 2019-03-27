Грушко рассказал о встречи Нидерландов, России и Австралии по катастрофе MH17 в Донбассе

СЕГОДНЯ 12:37 2019-03-27T12:37:48+03:00

Замглавы МИД РФ не стал раскрывать содержание трехсторонний консультаций по делу крушения Boeing 777 Malaysia Airlines Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Замглавы МИД РФ не стал раскрывать содержание трехсторонний консультаций по делу крушения Boeing 777 Malaysia Airlines

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Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил информацию о том, что Россия, Нидерланды и Австралия провели трехсторонние консультации по вопросу крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Донбассе в июле 2014 году.

Как сообщил замглавы дипведомства, страны договорились о том, что содержание трехсторонних консультаций будет носить исключительно конфиденциальный характер.

«Да, были. Договорились, что они будут носить конфиденциальный характер», - прокомментировал Грушко информацию о проведении трехсторонних консультаций в среду, 27 марта.

Напомним, что пассажирский Boeing 777 Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. В авиакатастрофе никто не выжил. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа стали жертвами трагедии.

Ранее Министерство обороны РФ предъявило неопровержимые доказательства того, что ракета «Бук», сбившая Боинг, принадлежала украинской военной части, базирующейся под Львовом.

Накануне, утром 27 марта, находящийся в Австралии глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил о том, что состоялась первая трехсторонняя встреча между Россией, Нидерландами и Австралией.

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ИСТОЧНИК KP.RU