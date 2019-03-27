Защита Абызова назвала уголовное дело в отношении экс-министра результатом «делового конфликта»
Адвокат бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова Александр Аснис заявил, что уголовное дело, возбужденное против его клиента, является результатом «делового конфликта».
«Уголовное преследование в отношении Абызова - обычная ситуация в бизнесе, которому придано криминальное содержание», - приводит ТАСС слова юриста.
Говоря о задержании Абызова, Аснис отметил, что бывший министр был задержан в загородном доме в Подмосковье. По словам Асниса, после задержания в дом приехала следственная группа, которая провела там обыск «и другие действия».
Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов был задержан сотрудниками ФСБ во вторник. По данным следствия, Абызов и его сообщники создали организованную преступную группу с целью хищения более 4 млрд рублей и их вывода за рубеж. Сам Абызов не признал себя виновным.
Первые кадры с бывшим министром Абызовым в СК.
ИСТОЧНИК KP.RU
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