Защита Абызова назвала уголовное дело в отношении экс-министра результатом «делового конфликта»

СЕГОДНЯ 15:02 2019-03-27T15:02:44+03:00

По словам адвоката Александра Асниса, речь идет об «обычной ситуации в бизнесе, которой придали криминальное содержание»

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Адвокат бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова Александр Аснис заявил, что уголовное дело, возбужденное против его клиента, является результатом «делового конфликта».

«Уголовное преследование в отношении Абызова - обычная ситуация в бизнесе, которому придано криминальное содержание», - приводит ТАСС слова юриста.

Говоря о задержании Абызова, Аснис отметил, что бывший министр был задержан в загородном доме в Подмосковье. По словам Асниса, после задержания в дом приехала следственная группа, которая провела там обыск «и другие действия».

Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов был задержан сотрудниками ФСБ во вторник. По данным следствия, Абызов и его сообщники создали организованную преступную группу с целью хищения более 4 млрд рублей и их вывода за рубеж. Сам Абызов не признал себя виновным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699567" frameborder="0"></iframe> Первые кадры с бывшим министром Абызовым в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU