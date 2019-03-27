2019-03-27T15:02:44+03:00
Происшествия

Защита Абызова назвала уголовное дело в отношении экс-министра результатом «делового конфликта»

По словам адвоката Александра Асниса, речь идет об «обычной ситуации в бизнесе, которой придали криминальное содержание»
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Бывший министр "Открытого развития" Михаил АбызовБывший министр "Открытого развития" Михаил АбызовФото: Андрей МИНАЕВ
Изменить размер текста:

Адвокат бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова Александр Аснис заявил, что уголовное дело, возбужденное против его клиента, является результатом «делового конфликта».

«Уголовное преследование в отношении Абызова - обычная ситуация в бизнесе, которому придано криминальное содержание», - приводит ТАСС слова юриста.

Говоря о задержании Абызова, Аснис отметил, что бывший министр был задержан в загородном доме в Подмосковье. По словам Асниса, после задержания в дом приехала следственная группа, которая провела там обыск «и другие действия».

Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов был задержан сотрудниками ФСБ во вторник. По данным следствия, Абызов и его сообщники создали организованную преступную группу с целью хищения более 4 млрд рублей и их вывода за рубеж. Сам Абызов не признал себя виновным.

Первые кадры с бывшим министром Абызовым в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Михаил Абызов: досье KP.RU»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24