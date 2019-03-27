В России создадут единую военно-строительную компанию
В России будет создана единая военно-строительная компания, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, новая некоммерческая публично-правовая структура придет на смену "Спецстрою", который был расформирован после скандалов, в том числе при строительстве космодрома Восточный.
"Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить ее статусом единственного исполнителя", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны в среду, 27 марта.
Он отметил, что форма публично-правовой компании позволит вывести военное строительство из коммерческой сферы, "обеспечить максимальный статус имущественной безопасности комплекса" и "гарантировать соблюдение государственных интересов за счет особого режима внутреннего и внешнего аудита".
В настоящее время, как подчеркнул Шойгу, военное ведомство с администрацией президента и правительством определяют подходы к формированию новой структуры.
ИСТОЧНИК KP.RU