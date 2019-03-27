2019-03-27T15:28:14+03:00
Политика

В России создадут единую военно-строительную компанию

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, новая структура придет на смену "Спецстрою"
Екатерина БОЛГОВА
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Министр обороны РФ Сергей ШойгуМинистр обороны РФ Сергей ШойгуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России будет создана единая военно-строительная компания, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, новая некоммерческая публично-правовая структура придет на смену "Спецстрою", который был расформирован после скандалов, в том числе при строительстве космодрома Восточный.

"Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить ее статусом единственного исполнителя", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны в среду, 27 марта.

Он отметил, что форма публично-правовой компании позволит вывести военное строительство из коммерческой сферы, "обеспечить максимальный статус имущественной безопасности комплекса" и "гарантировать соблюдение государственных интересов за счет особого режима внутреннего и внешнего аудита".

В настоящее время, как подчеркнул Шойгу, военное ведомство с администрацией президента и правительством определяют подходы к формированию новой структуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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