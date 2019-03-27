В компании Nord Stream 2 опровергли отказ Дании по "Северному потоку-2"
Оператор проекта «Северный поток-2» - компания Nord Stream 2 AG опровергла отказ главы украинской компании «Нафтогаз» о том, что Дания не согласовала маршрут трубы и выдала отрицательное заключение.
- Энергетическое агентство Дании (DEA) не отклоняло ни одну из двух заявок Nord Stream 2 на получение разрешения на строительство проекта, обе из них остаются в силе, - подчеркнули в пресс-службе Nord Stream.
О том, что проект «Северный поток-2» получил «очередной отказ в Дании», ранее сообщил глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев в своем Facebook.
По словам пресс-службы был отправлен запрос о включении в экологическую оценку влияния проекта опцию маршрута будущего газопровода в Датской исключительной экономической зоне к югу от острова Борнхольм.
Напомним, Дания - это единственная страна, с которой оператору «Северного потока-2» на сегодняшний день не удалось согласовать проект прокладки трубы будущего газопровода.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в "Нафтогазе" заявили, что Дания отказала "Северному потоку — 2". В ноябре 2018 года датский премьер Ларс Ларсмуссен заявил о необходимости обсудить вопрос проекта газопровода на европейском уровне.
В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».
ИСТОЧНИК KP.RU