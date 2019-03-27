2019-03-27T22:08:37+03:00
В мире

В компании Nord Stream 2 опровергли отказ Дании по "Северному потоку-2"

Ранее гендиректор «Нафтогаза» отметил, что не был согласован маршрут газопровода, который идет из России в Германию, минуя Украину
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В компании Nord Stream 2 опровергли отказ Дании по "Северному потоку-2"В компании Nord Stream 2 опровергли отказ Дании по "Северному потоку-2"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Оператор проекта «Северный поток-2» - компания Nord Stream 2 AG опровергла отказ главы украинской компании «Нафтогаз» о том, что Дания не согласовала маршрут трубы и выдала отрицательное заключение.

- Энергетическое агентство Дании (DEA) не отклоняло ни одну из двух заявок Nord Stream 2 на получение разрешения на строительство проекта, обе из них остаются в силе, - подчеркнули в пресс-службе Nord Stream.

О том, что проект «Северный поток-2» получил «очередной отказ в Дании», ранее сообщил глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев в своем Facebook.

По словам пресс-службы был отправлен запрос о включении в экологическую оценку влияния проекта опцию маршрута будущего газопровода в Датской исключительной экономической зоне к югу от острова Борнхольм.

Напомним, Дания - это единственная страна, с которой оператору «Северного потока-2» на сегодняшний день не удалось согласовать проект прокладки трубы будущего газопровода.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в "Нафтогазе" заявили, что Дания отказала "Северному потоку — 2". В ноябре 2018 года датский премьер Ларс Ларсмуссен заявил о необходимости обсудить вопрос проекта газопровода на европейском уровне.

В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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