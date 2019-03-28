В Подмосковье двое мужчин умерли, отравившись газом для заправки зажигалок

СЕГОДНЯ 11:27 2019-03-28T11:27:06+03:00

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В одной из квартир подмосковного Томилино сотрудники полиции обнаружили два трупа мужчин. Один из них - 35-летний хозяин жилья, личность второго не установлена.

Как выяснилось, смерть мужчин наступила уже около 4 суток назад. Как рассказал КП источник в правоохранительных органов, согласно предварительной причине, смерть мужчин наступила в результате отравление газом для заправки зажигалок.

В настоящее время для окончательного выяснения обстоятельств произошедшего трупы направлены в морг.

Ранее сайт kp.ru писал, что в городе Чехов Московской области с токсическим отравлением газом в больницу были доставлены семь человек. Среди пострадавших - пять жильцов многоквартирного дома и два фельдшера, которые приехали по вызову на место происшествия. Жильцы, проживающие также в этом доме, с жалобами к медикам не обращались.

ИСТОЧНИК KP.RU