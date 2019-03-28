В Подмосковье двое мужчин умерли, отравившись газом для заправки зажигалок
В одной из квартир подмосковного Томилино сотрудники полиции обнаружили два трупа мужчин. Один из них - 35-летний хозяин жилья, личность второго не установлена.
Как выяснилось, смерть мужчин наступила уже около 4 суток назад. Как рассказал КП источник в правоохранительных органов, согласно предварительной причине, смерть мужчин наступила в результате отравление газом для заправки зажигалок.
В настоящее время для окончательного выяснения обстоятельств произошедшего трупы направлены в морг.
Ранее сайт kp.ru писал, что в городе Чехов Московской области с токсическим отравлением газом в больницу были доставлены семь человек. Среди пострадавших - пять жильцов многоквартирного дома и два фельдшера, которые приехали по вызову на место происшествия. Жильцы, проживающие также в этом доме, с жалобами к медикам не обращались.
ИСТОЧНИК KP.RU