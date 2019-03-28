В Гватемале в аварии погибли более 30 человек

СЕГОДНЯ 11:34 2019-03-28T11:34:27+03:00

В аварии в Гватемале погибли не менее 30 человек. ФОТО: стоп-кадр с видео

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В Гватемале произошло крупное ДТП с многочисленными жертвами. Все случилось на Панамериканском шоссе 27 марта. По предварительным данным, в толпу людей врезался грузовик.

Погибло не менее 30 человек. В Сети оказалось страшное видео с последствиями происшествия. На месте работаю машины скорой помощи и пожарные.

В муниципалитете Науала департамента Солола, где все произошло, оказывают помощь родственникам погибших и тем, кто оказался в больнице, сообщает Пятый канал.

30 человек погибли в ДТП в Гватемале.

На севере Индии поезд въехал в толпу зрителей на религиозном празднике. Инцидент произошел неподалеку от города Амритсар, штат Пенджаб. Как сообщила газета Economic Times, погибнуть могли более 50 человек, еще несколько десятков пострадали. Местные жители отмечали праздник Виджая-дашами, жгли чучела огромных фигур и зажигали фейерверки возле железнодорожных путей. Многие зрители при этом стояли прямо на рельсах.

В Индии поезд въехал в толпу людей.

ИСТОЧНИК KP.RU