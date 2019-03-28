Путин назвал военную базу РФ в Киргизии важным фактором стабильности в Центральной Азии

СЕГОДНЯ 12:38 2019-03-28T12:38:30+03:00

По словам президента РФ, Москва и Бишкек условились укреплять сотрудничество в военной и военно-технической сферах

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Президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг, 28 марта, на пресс-конференции по итогам переговоров в Бишкеке со своим киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым, заявил, что Россия и Киргизия условились укреплять сотрудничество в военной и военно-технической сферах.

При этом глава нашего государства отметил, что присутствие российских военных в Киргизии вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики. Кроме того, он назвал военную базу РФ важным фактором стабильности в Центральной Азии.

«Российская военная база в Киргизии вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, и ее присутствие является важным фактором безопасности и стабильности в Центральной Азии», - сказал Путин.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент РФ прибыл в Бишкек в четверг утром, 28 марта. Как отмечалось, самолет Владимира Путина приземлился в международном аэропорту Манас. При этом в воздушной гавани была организована торжественная встреча.

ИСТОЧНИК KP.RU