Россия и Киргизия объявили 2020 год перекрестным

СЕГОДНЯ 12:59 2019-03-28T12:59:49+03:00

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Президент РФ Владимир Путин рассказал о переговорах со своим киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым, которые состоялись ранее во вторник, 28 марта, в Бишкеке. В частности, по его словам, в ходе встречи была достигнута договоренность провести в 2020 году перекрестный год России и Киргизии.

«Мы также договорились с Сооронбаем Шариповичем, что 2020 год будет объявлен перекрестным годом России и Киргизии. В этой связи нашим профильным ведомствам дано поручение подготовить насыщенную программу мероприятий», - сказал российский лидер.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в четверг, 28 марта, Владимир Путин находится в Киргизии с государственным визитом. При этом ранее главы государств уже подписали пакет документов о двустороннем сотрудничестве. В частности, лидеры условились укреплять связи в военной и военно-технической сферах.

ИСТОЧНИК KP.RU