2019-03-28T13:25:37+03:00
Экономика

ВТБ инвертирует $180 миллионов в разработку золотодобычи в Киргизии

Андрей Костин заявил, что это крупнейший инвестиционный проект кредитной организации и совместного российско-киргизского предприятия
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Председатель правления ВТБ Андрей КостинПредседатель правления ВТБ Андрей КостинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 28 марта, ВТБ подпишет соглашение с «Альянс Алтын» о финансировании разработки золоторудного месторождения в Киргизии в размере $180 млн, общий объем инвестиций в рамках проекта составит около $600 млн. Об этом сообщил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Мы сегодня подписываем соглашение с группой "Альянс Алтын", это дочернее предприятие группы "Альянс", на финансирование в размере $180 млн в разработку второго по величине золоторудного месторождения в Киргизии. Это сегодня, пожалуй, крупнейший инвестиционный проект, который российские предприятия и совместные российско-киргизские предприятия осваивают здесь», - сказал он.

Костин заявил о планах производства 5 т золота ежегодно на месторождении Джеруй начиная с 2020 года. По словам главы ВТБ, уже сегодня золотодобыча в Киргизии составляет более 20% промышленного производства. «И, конечно, внедрение и развитие нового месторождения существенно повысит роль этой отрасли в экономике Киргизии и будет существенный шагом по развитию экономики этой страны», - добавил он.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Путин прибыл с официальным визитом в Бишкек, в ходе которого он намерен провести встречу с лидером Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Как ожидается, основными темами переговоров должны стать развитие двусторонних отношений, а также вопросы интеграции в рамках Евразийского экономического союза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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