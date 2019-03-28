Захваченное мигрантами судно перехвачено и доставлено в порт Мальты

СЕГОДНЯ 13:29 2019-03-28T13:29:54+03:00

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В четверг, 28 марта, захваченное мигрантами в Средиземном море турецкое торговое судно El Hiblu-1 было перехваченно военными Мальты и вошло в мальтийский порт Ла Валетта.

Как сообщает магентство Askanews, для перехвата судна мальтийские военные использовали моторные лодки и вертолет. Полиция Мальты займется расследованием незаконных действий мигрантов.

Напомним, утром 28 марта экипаж корабля подобрал 108 терпящих бедствие мигрантов из Африки, которые собирались добраться до Европы по Средиземному морю. Когда они поняли, что их хотят высадить в Ливии, беженцы захватили судно и направили его к Мальте.

Позже министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини сообщил, что спасенные в Сицилийском проливе мигранты в качестве «благодарности» захватили спасшее их турецкое нефтеналивное судно El Hiblu-1. Он рассказал, что судно направлялось в Турцию, и находилось у побережья Ливии, но нелегалы развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза. За развитием ситуации следили МВД и береговая охрана Италии, а также Вооруженные силы Мальты.

ИСТОЧНИК KP.RU