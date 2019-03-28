2019-03-28T06:47:57+03:00
Происшествия

Африканские мигранты захватили спасшее их торговое судно

Вооруженные силы Мальты сообщают, что угнанное судно приближается к берегам их страны
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Торговое судно спасло мигрантов в Средиземном море, а они захватили его и направились в сторону МальтыТорговое судно спасло мигрантов в Средиземном море, а они захватили его и направились в сторону МальтыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Спасенные в Сицилийском проливемигранты в качестве «благодарности» захватили спасшее их торговое судно El Hiblu 1. Об этом накануне рассказал министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини. По его данным, подобравшее нелегалов судно направлялось в Турцию, и находилось у побережья Ливии, когда развернулось в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза.

«У нас есть основания полагать, что судно угнано. Речь идет уже не о спасении — это первый акт пиратства, подобных правонарушений в открытом море», - приводит слова итальянского премьера телеканал Rai News 24.

Маттео Сальвини добавил, что МВД Италии и береговая охрана внимательно следят за ситуацией.

Наблюдают за угнанным судном под турецким флагом и Вооруженные силы Мальты. Как сообщает местное издание Malta Today, экипаж грузового корабля подобрал 108 терпящих бедствие «беженцев» из Африки, которые собирались добраться до Европы по Средиземному морю. Однако когда спасенные поняли, что их собираются высадить в Ливии, они захватили судно и направили его к Мальте. Попытки связаться с капитаном не увенчались успехом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года в Британии четыре нелегала из Африки захватили судно, освобождать его пришлось с помощью спецназа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп: Расследования по «делу России» не было бы, если бы Минюст США возглавлял Барр
Погода в Москве на 28 марта 2019 года: прохладно и без осадков
В Сети снова потешаются над видом Порошенко
Из-за отключения электричества в Венесуэле объявили в четверг очередной выходной
Помпео: США надеются, что НАТО одобрит новые меры против России
Китаянка родила двойню от разных отцов
Помпео: США намерены потратить на смену власти в Венесуэле до $500 миллионов
Британский парламент отверг все альтернативные варианты сделки по Brexit
Причиной аварии лайнера Viking Sky у берегов Норвегии стал низкий уровень масла
Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля на Алеппо
Гуаидо назначил день «свержения» Мадуро
В Тбилиси умер грузинский режиссер и актер Эрекле Бадурашвили
На Украине прогремела серия взрывов на газовой заправке, есть пострадавшие
Boeing усовершенствовал систему маневренности 737 MAX
Захарова ответила на заявление Трампа о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы»
Адвокат Абызова подтвердил, что экс-министра могут отправить в СИЗО "Лефортово"
Эксперт прокомментировал заявление Трампа о том, что военнослужащие России должны покинуть Венесуэлу
В компании Nord Stream 2 опровергли отказ Дании по "Северному потоку-2"
Мэй заявила, что уйдет в отставку в обмен на поддержку соглашения по Brexit
В Сети появилось видео с вертолетом, который потерпел крушение в Казахстане
МИД РФ прокомментировал вердикт суда Литвы по событиям 1991 года
Американские запасы нефти за неделю увеличились на 2,8 млн баррелей