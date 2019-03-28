Африканские мигранты захватили спасшее их торговое судно

СЕГОДНЯ 06:27 2019-03-28T06:47:57+03:00

Торговое судно спасло мигрантов в Средиземном море, а они захватили его и направились в сторону Мальты Фото: REUTERS

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Спасенные в Сицилийском проливемигранты в качестве «благодарности» захватили спасшее их торговое судно El Hiblu 1. Об этом накануне рассказал министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини. По его данным, подобравшее нелегалов судно направлялось в Турцию, и находилось у побережья Ливии, когда развернулось в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза.

«У нас есть основания полагать, что судно угнано. Речь идет уже не о спасении — это первый акт пиратства, подобных правонарушений в открытом море», - приводит слова итальянского премьера телеканал Rai News 24.

Маттео Сальвини добавил, что МВД Италии и береговая охрана внимательно следят за ситуацией.

Наблюдают за угнанным судном под турецким флагом и Вооруженные силы Мальты. Как сообщает местное издание Malta Today, экипаж грузового корабля подобрал 108 терпящих бедствие «беженцев» из Африки, которые собирались добраться до Европы по Средиземному морю. Однако когда спасенные поняли, что их собираются высадить в Ливии, они захватили судно и направили его к Мальте. Попытки связаться с капитаном не увенчались успехом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года в Британии четыре нелегала из Африки захватили судно, освобождать его пришлось с помощью спецназа.

ИСТОЧНИК KP.RU