2019-03-28T15:57:26+03:00
Политика

Следственный комитет РФ подтвердил арест экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева

В отношении политика возбудили уголовное дело о хищении мошенническим путем денежных средств
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Следственный комитет РФ подтвердил арест экс-губернатора Хабаровского края Виктора ИшаеваСледственный комитет РФ подтвердил арест экс-губернатора Хабаровского края Виктора ИшаеваФото: Евгения ГУСЕВА
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В отношении экс-губернатора Хабаровского края и других лиц следователями СКР возбуждено уголовное дело о хищении мошенническим путем денежных средств ПАО «НК «Роснефть».

Дело в том, что в 2014-2017 годах Виктор Ишаев занимал должность вице-президента ПАО «НК «Роснефть», а также обеспечил заключение с принадлежащей ему коммерческой организацией договоров аренды помещения для нужд «Роснефти» в Хабаровском крае по завышенной стоимости.

На данный момент в квартире Ишаева проводятся обыски. Мужчина задержан по подозрению в совершении преступления. Ему планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения, сообщает сайт Следственного комитета.

Пресс-секретарь "Роснефти" отметил, что расследование уголовного дела, фигурантом которого стал Ишаев, было инициировано службой безопасности компании.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в четверг, 28 марта, в Москве задержали бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева. Известно, что расследованием занимается Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

За что задержали бывшего полпреда в ДФО Виктора Ишаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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