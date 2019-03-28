Следственный комитет РФ подтвердил арест экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева
В отношении экс-губернатора Хабаровского края и других лиц следователями СКР возбуждено уголовное дело о хищении мошенническим путем денежных средств ПАО «НК «Роснефть».
Дело в том, что в 2014-2017 годах Виктор Ишаев занимал должность вице-президента ПАО «НК «Роснефть», а также обеспечил заключение с принадлежащей ему коммерческой организацией договоров аренды помещения для нужд «Роснефти» в Хабаровском крае по завышенной стоимости.
На данный момент в квартире Ишаева проводятся обыски. Мужчина задержан по подозрению в совершении преступления. Ему планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения, сообщает сайт Следственного комитета.
Пресс-секретарь "Роснефти" отметил, что расследование уголовного дела, фигурантом которого стал Ишаев, было инициировано службой безопасности компании.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в четверг, 28 марта, в Москве задержали бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева. Известно, что расследованием занимается Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.
За что задержали бывшего полпреда в ДФО Виктора Ишаева.
ИСТОЧНИК KP.RU