Кравчук дал оценку предвыборной компании Зеленского

СЕГОДНЯ 17:14 2019-03-28T17:14:33+03:00

Первый президент Украины заявил, что шоумена воспринимают как современного человека, нового в политике Незалежной

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Кандидата в президенты Украины и шоумена Владимир Зеленский нельзя назвать «темной лошадкой», поскольку его воспринимают как современного человека, нового в избирательной кампании и политике Украины. Такое заявление сделал первый украинский президент Леонид Кравчук.

«Разговоров очень много вокруг Зеленского, но, я считаю, он не тёмная лошадка. Его воспринимают как современного человека, нового в избирательной кампании и политике Украины», - сказал Кравчук в беседе с RT.

Экс-президент обратил внимание на сериал «Слуга народа» - предвыборную программу Зеленского, с которой, по его словам, он «очень серьёзно ознакомился». Кравчук отметил, что программа носит «специфический характер, но отвечает на те запросы времени, жизни и потребностей людей, которые сегодня являются ведущими, интересными, очевидными».

Напомним, что выборы на Украине состоятся 31 марта. Опубликованные 27 марта результаты опроса показали, что Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге. Менее чем за неделю до голосования за него готово проголосовать более 30% потенциальных избирателей, действующего президента Украины Порошенко поддерживают 17% граждан, на третьем месте - лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 12,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU