Впервые за восемь лет президент Эстонии посетит Россию

СЕГОДНЯ 18:02 2019-03-28T18:02:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 18 марта планирует посетить и открыть историческое здание посольства прибалтийской страны. Это первый визит эстонского президента в Россию за последние восемь лет.

По информации сайт глава государства, в последний раз экс-президент Тоомас Хендрик Ильвес посещал нашу страну в 2011 году, когда был на повторном освящении церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге.

Кроме того, что он откроет исторически первое представительство Эстонии в Москве, Керсти Кальюлайд также отметит людей, «которые ежедневно находятся на переднем крае внешней политики».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Эстонии появились провокационные плакаты, разделяющие русских и эстонцев на остановке. Организаторы акции заявили, что хотели призвать народ сплотиться.

ИСТОЧНИК KP.RU