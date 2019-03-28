Впервые за восемь лет президент Эстонии посетит Россию
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 18 марта планирует посетить и открыть историческое здание посольства прибалтийской страны. Это первый визит эстонского президента в Россию за последние восемь лет.
По информации сайт глава государства, в последний раз экс-президент Тоомас Хендрик Ильвес посещал нашу страну в 2011 году, когда был на повторном освящении церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге.
Кроме того, что он откроет исторически первое представительство Эстонии в Москве, Керсти Кальюлайд также отметит людей, «которые ежедневно находятся на переднем крае внешней политики».
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Эстонии появились провокационные плакаты, разделяющие русских и эстонцев на остановке. Организаторы акции заявили, что хотели призвать народ сплотиться.
ИСТОЧНИК KP.RU