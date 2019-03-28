В Кремле заявили, что Путина проинформировали о задержании экс-полпреда в ДФО Ишаева
Президент РФ Владимир Путин был проинформирован о задержании экс-полпреда в ДФО Виктора Ишаева. Об этом рассказали в Кремле.
Напомним, экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву суд предъявил обвинение в особо крупном мошенничестве. Также стало известно о том, что бывшего политика собираются отправить под домашний арест. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство от Следственного комитета.
В четверг, 28 марта, в Москве задержали экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. По некоторым данным, бывший чиновник проходит главным фигурантом дела о махинациях в лесной отрасли.
В 2014-2017 годах Виктор Ишаев занимал должность вице-президента ПАО «НК «Роснефть», а также обеспечил заключение с принадлежащей ему коммерческой организацией договоров аренды помещения для нужд «Роснефти» в Хабаровском крае по завышенной стоимости.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что следственный комитет РФ подтвердил арест экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.
Видео задержания экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.
ИСТОЧНИК KP.RU