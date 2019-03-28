Суд предъявил экс-губернатору Хабаровского края Ишаеву обвинение в особо крупном мошенничестве
Экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву суд предъявил обвинение в особо крупном мошенничестве.
Также стало известно о том, что бывшего политика собираются отправить под домашний арест. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство от Следственного комитета.
Напомним, в четверг, 28 марта, в Москве задержали экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. По некоторым данным, бывший чиновник проходит главным фигурантом дела о махинациях в лесной отрасли.
В 2014-2017 годах Виктор Ишаев занимал должность вице-президента ПАО «НК «Роснефть», а также обеспечил заключение с принадлежащей ему коммерческой организацией договоров аренды помещения для нужд «Роснефти» в Хабаровском крае по завышенной стоимости.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что отношении экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева возбудили уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве и хищении денежных средств в особо крупном размере.
Спустя некоторое время следственный комитет РФ подтвердил арест экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.
За что задержали бывшего полпреда в ДФО Виктора Ишаева.
ИСТОЧНИК KP.RU