Суд предъявил экс-губернатору Хабаровского края Ишаеву обвинение в особо крупном мошенничестве

СЕГОДНЯ 17:24 2019-03-28T17:34:42+03:00

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Экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву суд предъявил обвинение в особо крупном мошенничестве.

Также стало известно о том, что бывшего политика собираются отправить под домашний арест. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство от Следственного комитета.

Напомним, в четверг, 28 марта, в Москве задержали экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. По некоторым данным, бывший чиновник проходит главным фигурантом дела о махинациях в лесной отрасли.

В 2014-2017 годах Виктор Ишаев занимал должность вице-президента ПАО «НК «Роснефть», а также обеспечил заключение с принадлежащей ему коммерческой организацией договоров аренды помещения для нужд «Роснефти» в Хабаровском крае по завышенной стоимости.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что отношении экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева возбудили уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве и хищении денежных средств в особо крупном размере.

Спустя некоторое время следственный комитет РФ подтвердил арест экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/699766" frameborder="0"></iframe> За что задержали бывшего полпреда в ДФО Виктора Ишаева.

ИСТОЧНИК KP.RU