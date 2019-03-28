На Украине рассказали о создании электромагнитного оружия
Пресс-служба компании "Спецтехноэкспорт", входящая в состав госконцерна "Укроборонпром", заявила, что на Украине организовали производство электромагнитного оружия, которое выведет из строя радиоэлектронную аппаратуру противника.
- Предприятия оборонного комплекса Украины разработали и освоили производство электромагнитного оружия. Это оружие предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе систем энергопитания и систем передачи данных, - отметили разработчики.
Известно, что новое оружие может применяться против стратегически важных целей противника, в том числе командных и административных центров, узлов связи, электростанций, объектов противовоздушной обороны, сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в декабре прошлого года на Украине заявили о возможности создать ядерное оружие. В незалежной считают, что способны производить как атомные бомбы, так и ядерные боеголовки для ракет.
ИСТОЧНИК KP.RU