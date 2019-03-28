2019-03-28T18:59:13+03:00
В мире

На Украине рассказали о создании электромагнитного оружия

Оно будет иметь мощное излучение, которое выведет из строя любую технику противника
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
На Украине рассказали о создании электромагнитного оружияНа Украине рассказали о создании электромагнитного оружияФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Пресс-служба компании "Спецтехноэкспорт", входящая в состав госконцерна "Укроборонпром", заявила, что на Украине организовали производство электромагнитного оружия, которое выведет из строя радиоэлектронную аппаратуру противника.

- Предприятия оборонного комплекса Украины разработали и освоили производство электромагнитного оружия. Это оружие предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе систем энергопитания и систем передачи данных, - отметили разработчики.

Известно, что новое оружие может применяться против стратегически важных целей противника, в том числе командных и административных центров, узлов связи, электростанций, объектов противовоздушной обороны, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в декабре прошлого года на Украине заявили о возможности создать ядерное оружие. В незалежной считают, что способны производить как атомные бомбы, так и ядерные боеголовки для ракет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Активисты США и стран Латинской Америки заявили о необходимости освободить Вышинского
"Газпром" приобретет активы "Кыргызнефтегаза"
Анджелина Джоли станет новым супергероем Marvel
В Кремле прокомментировали призыв Трампа «убраться из Венесулы»
В Гватемале нашли водителя грузовика, врезавшегося в толпу людей
Причастному к двойному теракту в московском метро боевику предъявлено обвинение
Трамп в очередной раз призвал ОПЕК увеличить добычу нефти
Валютный рынок России оказался самым стабильным среди развивающихся стран
Кинолог о подаренной Путину собаке: В Киргизии тайганы считаются национальной гордостью
Песков: Путин проинформирован о задержании экс-полпреда в ДФО Ишаева
В Кремле заявили, что Путина проинформировали о задержании экс-полпреда в ДФО Ишаева
Приговор арестованной в США россиянке Бутиной будет вынесен 26 апреля
Впервые за восемь лет президент Эстонии посетит Россию
Песков заявил, что на переговорах Путина в Бишкеке не поднималась тема о ситуации с мигрантами в Якутске
Украина заявила о начале производства электромагнитного оружия
Суд предъявил экс-губернатору Хабаровского края Ишаеву обвинение в особо крупном мошенничестве
Модельеров New Fashion Week обманули на сотни тысяч рублей
Нетаньяху заявил о направлении подкрепления на границу с сектором Газа
Кравчук дал оценку предвыборной компании Зеленского
Медведев подписал постановление о создании инновационного центра МГУ «Воробьевы горы»
Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины