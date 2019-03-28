На Украине рассказали о создании электромагнитного оружия

СЕГОДНЯ 18:52 2019-03-28T18:59:13+03:00

Оно будет иметь мощное излучение, которое выведет из строя любую технику противника

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Пресс-служба компании "Спецтехноэкспорт", входящая в состав госконцерна "Укроборонпром", заявила, что на Украине организовали производство электромагнитного оружия, которое выведет из строя радиоэлектронную аппаратуру противника.

- Предприятия оборонного комплекса Украины разработали и освоили производство электромагнитного оружия. Это оружие предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе систем энергопитания и систем передачи данных, - отметили разработчики.

Известно, что новое оружие может применяться против стратегически важных целей противника, в том числе командных и административных центров, узлов связи, электростанций, объектов противовоздушной обороны, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в декабре прошлого года на Украине заявили о возможности создать ядерное оружие. В незалежной считают, что способны производить как атомные бомбы, так и ядерные боеголовки для ракет.

ИСТОЧНИК KP.RU