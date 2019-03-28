Международные резервы РФ выросли на $4.6 миллиарда за последнюю неделю

СЕГОДНЯ 19:39 2019-03-28T19:39:36+03:00

В ЦБ РФ отметили, что рост показателя произошел в результате положительной переоценки

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Банк России заявил, что Объём международных резервов России по состоянию на 22 марта составил $487,1 миллиарда.

К слову, на 15 марта международные резервы страны составляли $482,5 миллиарда. В итоге, за неделю их объём вырос на $4,6 млрд, или на 1%.

По словам ЦБ РФ, рост показателя произошёл в результате положительной переоценки, а также покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизации золота

ИСТОЧНИК KP.RU