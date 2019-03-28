2019-03-28T20:21:40+03:00
Общество

Экс-губернатор Хабаровского края отрицает свою вину в Басманном суде

Ранее бывшему политику предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Экс-губернатор Хабаровского края отрицает свою вину в Басманном судеЭкс-губернатор Хабаровского края отрицает свою вину в Басманном судеФото: Игорь НОВИКОВ
Изменить размер текста:

На данный момент в московском Басманном суде решается вопрос об избрании мер пресечения в виде домашнего ареста бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву. Мужчина полностью отрицает свою вину. Напомним, в четверг, 28 марта, бывшего политика задержали в Москве.

Басманный суд предъявил экс-губернатору Хабаровского края обвинение в хищении пяти миллионов рублей. Адвокат предлагает отпустить Ишаева под залог в размере 15 миллионов рублей.

В 2014-2017 годах Виктор Ишаев занимал должность вице-президента ПАО «НК «Роснефть», а также обеспечил заключение с принадлежащей ему коммерческой организацией договоров аренды помещения для нужд «Роснефти» в Хабаровском крае по завышенной стоимости.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Кремле заявили, что президента РФ Владимира Путина проинформировали о задержании экс-полпреда в ДФО Виктора Ишаева. Ранее стало известно о том, что суд предъявил экс-губернатору Хабаровского края обвинение в особо крупном мошенничестве.

Видео задержания экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украинские СМИ заявили, что Зеленский не задекларировал свою виллу в Италии
Басманный суд в Москве отправил под домашний арест экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
На территории МГУ постоят технопарк, стоимостью 110 млрд рублей
Закупаемые Бельгией американские истребители F-35 подвергают опасности жизнь экипажа
На $4,6 миллиарда увеличились международные резервы России за прошедшую неделю
Активисты США и стран Латинской Америки заявили о необходимости освободить Вышинского
"Газпром" приобретет активы "Кыргызнефтегаза"
Анджелина Джоли станет новым супергероем Marvel
В Кремле прокомментировали призыв Трампа «убраться из Венесулы»
В Гватемале нашли водителя грузовика, врезавшегося в толпу людей
Причастному к двойному теракту в московском метро боевику предъявлено обвинение
На Украине рассказали о создании электромагнитного оружия
Трамп в очередной раз призвал ОПЕК увеличить добычу нефти
Валютный рынок России оказался самым стабильным среди развивающихся стран
Кинолог о подаренной Путину собаке: В Киргизии тайганы считаются национальной гордостью
Песков: Путин проинформирован о задержании экс-полпреда в ДФО Ишаева
В Кремле заявили, что Путина проинформировали о задержании экс-полпреда в ДФО Ишаева
Приговор арестованной в США россиянке Бутиной будет вынесен 26 апреля
Впервые за восемь лет президент Эстонии посетит Россию
Песков заявил, что на переговорах Путина в Бишкеке не поднималась тема о ситуации с мигрантами в Якутске
Украина заявила о начале производства электромагнитного оружия
Суд предъявил экс-губернатору Хабаровского края Ишаеву обвинение в особо крупном мошенничестве
Модельеров New Fashion Week обманули на сотни тысяч рублей
Нетаньяху заявил о направлении подкрепления на границу с сектором Газа
Кравчук дал оценку предвыборной компании Зеленского
Медведев подписал постановление о создании инновационного центра МГУ «Воробьевы горы»
Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины