Экс-губернатор Хабаровского края отрицает свою вину в Басманном суде

СЕГОДНЯ 20:08 2019-03-28T20:21:40+03:00

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На данный момент в московском Басманном суде решается вопрос об избрании мер пресечения в виде домашнего ареста бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву. Мужчина полностью отрицает свою вину. Напомним, в четверг, 28 марта, бывшего политика задержали в Москве.

Басманный суд предъявил экс-губернатору Хабаровского края обвинение в хищении пяти миллионов рублей. Адвокат предлагает отпустить Ишаева под залог в размере 15 миллионов рублей.

В 2014-2017 годах Виктор Ишаев занимал должность вице-президента ПАО «НК «Роснефть», а также обеспечил заключение с принадлежащей ему коммерческой организацией договоров аренды помещения для нужд «Роснефти» в Хабаровском крае по завышенной стоимости.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Кремле заявили, что президента РФ Владимира Путина проинформировали о задержании экс-полпреда в ДФО Виктора Ишаева. Ранее стало известно о том, что суд предъявил экс-губернатору Хабаровского края обвинение в особо крупном мошенничестве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699893" frameborder="0"></iframe> Видео задержания экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.

ИСТОЧНИК KP.RU