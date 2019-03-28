Экс-губернатор Хабаровского края отрицает свою вину в Басманном суде
На данный момент в московском Басманном суде решается вопрос об избрании мер пресечения в виде домашнего ареста бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву. Мужчина полностью отрицает свою вину. Напомним, в четверг, 28 марта, бывшего политика задержали в Москве.
Басманный суд предъявил экс-губернатору Хабаровского края обвинение в хищении пяти миллионов рублей. Адвокат предлагает отпустить Ишаева под залог в размере 15 миллионов рублей.
В 2014-2017 годах Виктор Ишаев занимал должность вице-президента ПАО «НК «Роснефть», а также обеспечил заключение с принадлежащей ему коммерческой организацией договоров аренды помещения для нужд «Роснефти» в Хабаровском крае по завышенной стоимости.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Кремле заявили, что президента РФ Владимира Путина проинформировали о задержании экс-полпреда в ДФО Виктора Ишаева. Ранее стало известно о том, что суд предъявил экс-губернатору Хабаровского края обвинение в особо крупном мошенничестве.
Видео задержания экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.
ИСТОЧНИК KP.RU