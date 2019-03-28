2019-03-28T21:01:14+03:00
Политика

Украинские СМИ заявили, что Зеленский не задекларировал свою виллу в Италии

Кандидат в президенты Украины приобрел ее в 2017 году за 3,8 миллиона долларов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Украинские СМИ заявили, что Зеленский не задекларировал свою виллу в ИталииУкраинские СМИ заявили, что Зеленский не задекларировал свою виллу в ИталииФото: REUTERS
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Кандидат в президенты Украины, актер Владимир Зеленский владеет виллой на популярном итальянском курорте. Однако он не внес ее в декларацию, утверждается в расследовании украинского информационного агентства "Следствие. Инфо".

Известно, что итальянская фирма San Tommaso SRL, которая была задекларирована Зеленским, в 2017 году приобрела в тосканском городе Форте-дей-Марми 15-комнатный дом за 3,8 миллиона евро.

При этом, журналисты подчеркнули, что спросили у шоумена, почему эта недвижимость не упоминается в его декларации.

- Декларация кандидата заполнена в полном соответствии с действующим законодательством Украины, - лаконично ответил Зеленский.

При этом, посещает ли актер эту виллу, неизвестно. В его Instagram есть лишь одно фото из итальянского города, датированное 9 августа 2017 года, но понять, какой именно это город, невозможно.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что шоумен Владимир Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины. Петр Порошенко и Юлия Тимошенко практически поровну разделили второе и третье места.

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Зеленский - новое лицо в политике и вне нынешней системы
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ИСТОЧНИК KP.RU

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