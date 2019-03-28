Турецких помидоров на российских прилавках может стать втрое больше

28 Март 23:55 2019-03-29T00:20:17+03:00

Турецкие помидоры снова стали завозить в Россию в ноябре 2017 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минсельхоз планирует увеличить квоту на поставки помидоров в Россию из Турции до 150 тысяч тонн в год

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В четверг, 28 марта, стало известно, что Минсельхоз планирует увеличить квоту на поставки помидоров из Турции в Россию втрое – до 150 тысяч тонн в год.

Об этом говорится проекте приказа ведомства. Уточняется, что разрешенный объем ввоза «томатов свежих или охлажденных» увеличат в три раза в соответствии с приложением к постановлению правительства РФ «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики».

Представитель министерства уточнил, что с начала 2019 года квота на поставки турецких помидоров была увеличена с 50 до 100 тысяч тонн.

«Планирующееся увеличение квоты еще на 50 тысяч тонн, по мнению Минсельхоза, не окажет существенного влияния на внутренний рынок ввиду незначительной доли этого объема в масштабах рынка (в пределах 1,5%)», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, турецкие помидоры снова стали завозить в нашу стран с 1 ноября 2017 года, но лимитировано – только 50 тысяч тонн турецких томатов в год. Это в шесть раз меньше, чем было до эмбарго.

ИСТОЧНИК KP.RU