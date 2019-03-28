2019-03-29T00:20:17+03:00
Экономика

Турецких помидоров на российских прилавках может стать втрое больше

Минсельхоз планирует увеличить квоту на поставки помидоров в Россию из Турции до 150 тысяч тонн в год
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Турецкие помидоры снова стали завозить в Россию в ноябре 2017 годаТурецкие помидоры снова стали завозить в Россию в ноябре 2017 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В четверг, 28 марта, стало известно, что Минсельхоз планирует увеличить квоту на поставки помидоров из Турции в Россию втрое – до 150 тысяч тонн в год.

Об этом говорится проекте приказа ведомства. Уточняется, что разрешенный объем ввоза «томатов свежих или охлажденных» увеличат в три раза в соответствии с приложением к постановлению правительства РФ «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики».

Представитель министерства уточнил, что с начала 2019 года квота на поставки турецких помидоров была увеличена с 50 до 100 тысяч тонн.

«Планирующееся увеличение квоты еще на 50 тысяч тонн, по мнению Минсельхоза, не окажет существенного влияния на внутренний рынок ввиду незначительной доли этого объема в масштабах рынка (в пределах 1,5%)», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, турецкие помидоры снова стали завозить в нашу стран с 1 ноября 2017 года, но лимитировано – только 50 тысяч тонн турецких томатов в год. Это в шесть раз меньше, чем было до эмбарго.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Британский парламент 29 марта проголосует по Brexit без политдекларации
Украинского бизнесмена Коломойского внесли в базу "Миротворца"
НАТО продлили мандат генсека Столтенберга до 2022 года
В акваторию Черного моря вошли боевые корабли НАТО
Дмитрий Медведев приостановил объединение Александринского театра и Театра имени Волкова
В Венесуэле на 15 лет запретили Гуаидо занимать любые государственные должности
Украинские СМИ заявили, что Зеленский не задекларировал свою виллу в Италии
Басманный суд в Москве отправил под домашний арест экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
На территории МГУ постоят технопарк, стоимостью 110 млрд рублей
Экс-губернатор Хабаровского края отрицает свою вину в Басманном суде
Закупаемые Бельгией американские истребители F-35 подвергают опасности жизнь экипажа
На $4,6 миллиарда увеличились международные резервы России за прошедшую неделю
Активисты США и стран Латинской Америки заявили о необходимости освободить Вышинского
"Газпром" приобретет активы "Кыргызнефтегаза"