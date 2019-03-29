2019-03-29T01:23:34+03:00
Происшествия

Главной причиной гибели MH-17 стало то, что Украина не закрыла небо над Донбассом

Жертвами авиакатастрофы малайзийского Boeing в 2014 году стали 298 человек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Малайзийский «Боинг» потерпел крушение над Донецком 17 июля 2014 года, и все 298 человек, находившиеся на борту, погиблиМалайзийский «Боинг» потерпел крушение над Донецком 17 июля 2014 года, и все 298 человек, находившиеся на борту, погиблиФото: REUTERS
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Главной причиной авиакатастрофы Boeing на востоке Украины в 2014 году стало то, что киевские власти не закрыли воздушное пространство над Донбассом, где в то время шли активные боевые действия.

Об этом сказал РИА Новости знакомый с ситуацией источник, подчеркнув, что «Россия разделяет приверженность Нидерландов поиску правды, справедливости и ответственных в деле о крушении MH-17».

«При этом, говоря об ответственности, нельзя не констатировать, что на сегодняшний день главной ответственной стороной в этом деле по-прежнему остается государство, не закрывшее свое воздушное пространство», - отметил собеседник агентства.

Напомним, 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области был сбит Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все, кто был на борту – 298 человек.

Стоит отметить, что о том, что причиной крушения пассажирского самолета стало открытое для гражданской авиации небо над обстреливаемым Донбассом, говорили практически с самого начала. В частности, как писал сайт kp.ru, так утверждает экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

Экс-сотрудник СБУ - о сбитом малайзийском «Боинге».

ИСТОЧНИК KP.RU

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