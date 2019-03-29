Главной причиной гибели MH-17 стало то, что Украина не закрыла небо над Донбассом
Главной причиной авиакатастрофы Boeing на востоке Украины в 2014 году стало то, что киевские власти не закрыли воздушное пространство над Донбассом, где в то время шли активные боевые действия.
Об этом сказал РИА Новости знакомый с ситуацией источник, подчеркнув, что «Россия разделяет приверженность Нидерландов поиску правды, справедливости и ответственных в деле о крушении MH-17».
«При этом, говоря об ответственности, нельзя не констатировать, что на сегодняшний день главной ответственной стороной в этом деле по-прежнему остается государство, не закрывшее свое воздушное пространство», - отметил собеседник агентства.
Напомним, 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области был сбит Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все, кто был на борту – 298 человек.
Стоит отметить, что о том, что причиной крушения пассажирского самолета стало открытое для гражданской авиации небо над обстреливаемым Донбассом, говорили практически с самого начала. В частности, как писал сайт kp.ru, так утверждает экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.
Экс-сотрудник СБУ - о сбитом малайзийском «Боинге».
ИСТОЧНИК KP.RU
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