Пентагон назвал объем потраченных США на «оборону Украины» средств

СЕГОДНЯ 09:08 2019-03-29T09:08:43+03:00

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В пятницу, 29 марта, стало известно, сколько Пентагон потратил на «укрепление обороноспособности Украины». По словам пресс-секретаря министерства обороны США Эрика Пахона, с начала конфликта в Донбассе Вашингтон выделил на поддержку армии незалежной уже более 1,3 миллиарда долларов.

«С 2014 года Соединенные Штаты выделили более 1,3 миллиарда долларов в области безопасности для укрепления обороноспособности украинских сил и повышения оперативной совместимости с НАТО», - сказал Пахон в интервью «Известиям».

При этом представитель Пентагона заверил, что Вашингтон поддерживает стремление Украины вступить в НАТО и считает, что Киев имеет право «свободно выбирать свое будущее и политический курс без внешнего вмешательства».

Отметим, как сообщал сайт kp.ru, США регулярно выделяют средства на «оказание помощи» Киеву. К примеру, ранее конгресс согласовал в бюджете на 2019 финансовый год выделение незалежной 250 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU