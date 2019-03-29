2019-03-29T09:08:43+03:00
В мире

Пентагон назвал объем потраченных США на «оборону Украины» средств

Как выяснилось, речь идет о $1,3 млрд
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пентагон назвал объем потраченных США на «оборону Украины» средствПентагон назвал объем потраченных США на «оборону Украины» средствФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В пятницу, 29 марта, стало известно, сколько Пентагон потратил на «укрепление обороноспособности Украины». По словам пресс-секретаря министерства обороны США Эрика Пахона, с начала конфликта в Донбассе Вашингтон выделил на поддержку армии незалежной уже более 1,3 миллиарда долларов.

«С 2014 года Соединенные Штаты выделили более 1,3 миллиарда долларов в области безопасности для укрепления обороноспособности украинских сил и повышения оперативной совместимости с НАТО», - сказал Пахон в интервью «Известиям».

При этом представитель Пентагона заверил, что Вашингтон поддерживает стремление Украины вступить в НАТО и считает, что Киев имеет право «свободно выбирать свое будущее и политический курс без внешнего вмешательства».

Отметим, как сообщал сайт kp.ru, США регулярно выделяют средства на «оказание помощи» Киеву. К примеру, ранее конгресс согласовал в бюджете на 2019 финансовый год выделение незалежной 250 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сети появился первый трейлер американского сериала «Чернобыль»
Тимошенко пообещала не созывать «майдан», если проиграет на президентских выборах
В России вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении власти
Мошенники выманили 8 млн евро у бизнесмена, притворившись главой МИД Франции
В Норвегии признают, что в случае ЧП им придется положиться на помощь России
Власти ФРГ еще на полгода продлили запрет поставки вооружения в Саудовскую Аравию
Погода в Москве на 29 марта 2019 года: в столице потеплеет до +7 градусов
ВВС США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B Lancer
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе: «Ничего русские там не сделали»
Семья одного из погибших в авиакатастрофе в Эфиопии подала в суд на Boeing
В сенат США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции
Неизвестный смертельно ранил ножом мужчину возле Центральной мечети Лондона
Пассажирский самолет Air Canada в Оттаве столкнулся со стаей птиц
Трамп хотел бы видеть Бориса Джонсона британским премьером: «Он мой друг»