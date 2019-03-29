По программе соотечественников в Россию вернулись более 800 тысяч человек

СЕГОДНЯ 10:41 2019-03-29T10:41:51+03:00

Более 800 тысяч человек вернулись в Россию по программе соотечественников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В рамках государственной программы по добровольному переселению соотечественников, которая действует уже 12 лет, в Россию вернулись 826 тысяч человек. В частности, только за минувший год число переселенцев составило 107,7 тысяч.

Большинство тех, кто воспользовался программой переселения, приехали из Казахстана - 35,3%, Украины - 19,2%, Таджикистана 11,8%. Замыкают пятерку лидеров бывшие граждане Армении - 9,7% и Молдавии - 8,6%. Однако, как отметили в МВД, не только жители стран СНГ воспользовались механизмами программы переселения соотечественников. Среди приезжих есть также представители Балтии, Германии, Израиля и США.

В пределах России большинство переселенцев за прошлый год освоились в Тульской области - более 11 тысяч человек, Новосибирской – около 9 тысяч, Челябинской – 7,2 тысячи. Также популярностью у соотечественников пользуются Калужская, Липецкая, Воронежская, Омская, Свердловская, Самарская и Калининградская области.

По данным МВД, как передает RT, 72% переселенцев трудоспособны, 43% из них с высшим образованием. Почти четверть всех соотечественников составляют граждане моложе 18 лет и только 5% - пенсионеры.

Ранее сайт kp.ru писал, что вернувшимся в РФ соотечественникам будут выплачивать подъемные. Сумма компенсации составит до миллиона рублей, а рассчитывать на выплаты смогут все граждане бывшего СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU