2019-03-29T10:41:51+03:00
Общество

По программе соотечественников в Россию вернулись более 800 тысяч человек

Согласно данным МВД, больше всего переселенцев приехало из стран бывшего СССР
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Более 800 тысяч человек вернулись в Россию по программе соотечественниковБолее 800 тысяч человек вернулись в Россию по программе соотечественниковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В рамках государственной программы по добровольному переселению соотечественников, которая действует уже 12 лет, в Россию вернулись 826 тысяч человек. В частности, только за минувший год число переселенцев составило 107,7 тысяч.

Большинство тех, кто воспользовался программой переселения, приехали из Казахстана - 35,3%, Украины - 19,2%, Таджикистана 11,8%. Замыкают пятерку лидеров бывшие граждане Армении - 9,7% и Молдавии - 8,6%. Однако, как отметили в МВД, не только жители стран СНГ воспользовались механизмами программы переселения соотечественников. Среди приезжих есть также представители Балтии, Германии, Израиля и США.

В пределах России большинство переселенцев за прошлый год освоились в Тульской области - более 11 тысяч человек, Новосибирской – около 9 тысяч, Челябинской – 7,2 тысячи. Также популярностью у соотечественников пользуются Калужская, Липецкая, Воронежская, Омская, Свердловская, Самарская и Калининградская области.

По данным МВД, как передает RT, 72% переселенцев трудоспособны, 43% из них с высшим образованием. Почти четверть всех соотечественников составляют граждане моложе 18 лет и только 5% - пенсионеры.

Ранее сайт kp.ru писал, что вернувшимся в РФ соотечественникам будут выплачивать подъемные. Сумма компенсации составит до миллиона рублей, а рассчитывать на выплаты смогут все граждане бывшего СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ФСБ два года прослушивала экс-министра Михаила Абызова
В Тверской области ищут сбежавшего с оружием солдата
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского
Появилось видео захода боевых кораблей НАТО в Черное море
В сети появился первый трейлер американского сериала «Чернобыль»
Пентагон назвал объем потраченных США на «оборону Украины» средств
Тимошенко пообещала не созывать «майдан», если проиграет на президентских выборах
В России вступили в силу законы о фейковых новостях и защите госсимволов
Мошенники выманили 8 млн евро у бизнесмена, притворившись главой МИД Франции
В Норвегии признают, что в случае ЧП им придется положиться на помощь России
Власти ФРГ еще на полгода продлили запрет поставки вооружения в Саудовскую Аравию
Погода в Москве на 29 марта 2019 года: в столице потеплеет до +7 градусов
ВВС США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B Lancer
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе: «Ничего русские там не сделали»
Семья одного из погибших в авиакатастрофе в Эфиопии подала в суд на Boeing
В сенат США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции
Неизвестный смертельно ранил ножом мужчину возле Центральной мечети Лондона
Пассажирский самолет Air Canada в Оттаве столкнулся со стаей птиц
Трамп хотел бы видеть Бориса Джонсона британским премьером: «Он мой друг»