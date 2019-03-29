2019-03-29T11:09:49+03:00
Политика

Черноморский флот сопровождает корабли НАТО в Черном море

Речь идет о фрегатах ВМС Нидерландов, Канады и Испании [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Фрегат Evertsen («Эвертсен») ВМС НидерландовФрегат Evertsen («Эвертсен») ВМС НидерландовФото: REUTERS
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В пятницу, 29 марта, стало известно, что Черноморский флот сопровождает корабли НАТО, которые в минувший четверг вечером вошли в акваторию Черного моря.

Как уточнили в Национальном центре управления обороной (НЦУО), в настоящее время за действиями группировки кораблей Североатлантического альянса наблюдают два судна Военно-морского флота (ВМФ) России - разведывательный корабль «Иван Хурс» и патрульный корабль «Василий Быков».

«Силы Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в Черное море группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов с управляемым ракетным оружием военно-морских сил Нидерландов, Канады и Испании», - сказал представитель НЦУО ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 28 марта, появилась информация о том, что в Черное море вошли фрегаты «Эвертсен», «Торонто» и «Санта Мария». При этом их сопровождал турецкий «Гелиболу». Как отмечалось, натовские корабли, направляющиеся в порт Одессы, планируют принять участие в учениях Sea Shield - 2019 («Морской щит - 2019»).

Опубликовано видео прохода кораблей НАТО в Черное море.

ИСТОЧНИК KP.RU

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