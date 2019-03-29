2019-03-29T12:07:17+03:00
Происшествия

Эксперты установили причину катастрофы эфиопского Boeing 737 MAX 8

К трагедии привел сбой в работе «системы улучшения характеристик маневренности»
Марина ВЕНЦОВА
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Эксперты установили причину катастрофы эфиопского Boeing 737 MAX 8Эксперты установили причину катастрофы эфиопского Boeing 737 MAX 8Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Специалисты установили, что причиной катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8, согласно предварительным результатам, стал сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, "система улучшения характеристик маневренности").

Как сообщила газета The Wall Street Journal, «среди специалистов наметился консенсус относительно того, что автоматизированная система MCAS дала сбой как во время последнего полета лайнера компании Ethiopian Airlines в начале марта, так и в случае с самолетом компании Lion Air в Индонезии, который разбился за пять месяцев до этого».

Проанализировав данные бортовых самописцев, эксперты пришли к выводу, что система MCAS автоматически активировалась еще до того, как лайнер резко начал пикировать. По данным газеты, власти Эфиопии в ближайшее время обнародуют предварительный доклад о причинах трагедии.

Как ранее писал сайт kp.ru, 10 марта самолет Boeing-737 MAX-800 авиакомпании Ethiopian Airlines, который следовал из Аддис-Абебы в Найроби, упал недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту лайнера находились 157 человек, никто не выжил. Среди погибших – трое россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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