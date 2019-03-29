Семья одного из погибших в авиакатастрофе в Эфиопии подала в суд на Boeing

СЕГОДНЯ 05:57 2019-03-29T06:01:14+03:00

Рейс ET 302 потерпел крушение спустя 10 минут после взлета, в 62 километрах к юго-востоку от Аддис-Абебы Фото: REUTERS

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В суд США поступил первый иск от родственников жертвы авиакатастрофы в Эфиопии против американской корпорации Boeing, сообщает агентство Reuters.

По его данным, в суд в суд города Чикаго (штат Иллинойс) обратилась семья погибшего при крушении 737 MAX 8 гражданина Руанды по имени Джексон. Мусони. Его родственники обвиняют компанию в ошибке, допущенной при проектировании автоматической системы контроля полета, которая и привела к трагедии. Семья Мусони требует от Boeing компенсации за смерть родственника, сумма не уточняется.

Напомним, 10 марта самолет Boeing-737 MAX-800 авиакомпании Ethiopian Airlines, вылетевший из Аддис-Абебы в Найроби, рухнул на землю недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек – 149 пассажиров и восемь членов экипажа – из 33 разных стран. Никто не выжил.

Среди погибших – трое россиян: Екатерина и Александр Поляковы, а также Сергей Вяликов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697213" frameborder="0"></iframe> Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU