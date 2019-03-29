Семья одного из погибших в авиакатастрофе в Эфиопии подала в суд на Boeing
В суд США поступил первый иск от родственников жертвы авиакатастрофы в Эфиопии против американской корпорации Boeing, сообщает агентство Reuters.
По его данным, в суд в суд города Чикаго (штат Иллинойс) обратилась семья погибшего при крушении 737 MAX 8 гражданина Руанды по имени Джексон. Мусони. Его родственники обвиняют компанию в ошибке, допущенной при проектировании автоматической системы контроля полета, которая и привела к трагедии. Семья Мусони требует от Boeing компенсации за смерть родственника, сумма не уточняется.
Напомним, 10 марта самолет Boeing-737 MAX-800 авиакомпании Ethiopian Airlines, вылетевший из Аддис-Абебы в Найроби, рухнул на землю недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек – 149 пассажиров и восемь членов экипажа – из 33 разных стран. Никто не выжил.
Среди погибших – трое россиян: Екатерина и Александр Поляковы, а также Сергей Вяликов.
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ИСТОЧНИК KP.RU