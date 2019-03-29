2019-03-29T14:00:49+03:00
Политика

Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Спикер Совфеда получила награду «за выдающиеся заслуги перед Отечеством»
Дарья ИВАШКИНА
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: пресс-служба Совета ФедерацииСпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: пресс-служба Совета Федерации
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В пятницу, 29 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Как отмечается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, председатель верхней палаты российского парламента получила высшую государственную награду в стране «за выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную деятельность».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Матвиенко председательствует в Совфеде с 21 сентября 2011 года. До этого же - в 2003-2011 годах - она была губернатором и председателем правительства Санкт-Петербурга.

Кстати, недавно «Комсомолка» составила список самых влиятельных женщин России. Вошла в него и нынешний спикер Совета Федерации. Причем, как заметил наш эксперт - директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, Матвиенко в настоящее время «выполняет роль стабилизатора политической системы» и «занимается хеджированием рисков».

ИСТОЧНИК KP.RU

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