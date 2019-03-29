2019-03-29T14:30:16+03:00
Происшествия

Устроивший смертельное ДТП на Можайском шоссе чеченец сдался полиции

Как заявил предполагаемый виновник аварии, он находился «в шоковом состоянии и не соображал, что происходит» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Уроженец Чечни Муслим ДжамбековУроженец Чечни Муслим ДжамбековФото: кадр с видео
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В пятницу, 29 марта, стало известно, что уроженец Чечни Муслим Джамбеков, устроивший смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли женщина и ее дочь, сдался полиции. Как выяснилось, водитель Mercedes Gelandewagen явился с повинной после призыва главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как написал в соцсетях руководитель республики, Джамбеков «готов понести любое наказание, предусмотренное законом, утверждает, что глубоко сожалеет о случившемся, и выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших».

Также Кадыров сообщил, что предполагаемый виновник ДТП «объяснил свое поведение тем, что находился в шоковом состоянии и не соображал, что происходит. «Этим он якобы объясняет свой поступок, который на самом деле не красит мужчину, более того, является позорным», - заметил чеченский лидер в своем Instagram.

Напомним, как писал сайт kp.ru, смертельное ДТП случилось 25 марта на пересечении Можайского шоссе и МКАД: там водитель Mercedes Gelandewagen протаранил «Ниву» и сбежал. Жертвами аварии стали два человека: девочка-подросток и ее мама.

Муслим Джамбеков покаялся перед убитыми им россиянами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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