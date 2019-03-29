Россия пригласила Украину принять участие в заседании глав МИД стран СНГ

СЕГОДНЯ 17:46 2019-03-29T17:46:39+03:00

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Постоянный представитель России при уставных и других органах Содружества Независимых Государств Андрей Грозов заявил, что РФ направила Украине официальное приглашение на заседание министров иностранных дел государств Содружества. Оно состоится 5 апреля в Москве.

«Российская Федерация официально направила в МИД Украины приглашение Сергея Лаврова министру иностранных дел [Павлу] Климкину принять участие в заседании Совета министров иностранных дел, - приводит ТАСС его слова. - Реакции на это приглашение нет".

Официальное приглашение, как добавил Грозов, было направлено Киеву заблаговременно .

Президент Украины Петр Порошенко, как ранее писал сайт kp.ru, весной 2018 года заявил о намерении денонсировать соглашения, не отвечающие «национальным интересам» страны. Тогда же он поручил правительству пересмотреть все международные договоры, которые были заключены в рамках Содружества независимых государств, и отказаться от тех, которые сочтет невыгодными.

ИСТОЧНИК KP.RU