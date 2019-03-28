Британский парламент 29 марта проголосует по Brexit без политдекларации

28 Март 23:28 2019-03-28T23:38:10+03:00

Если депутаты не поддержат соглашение, то Великобритания может выйти из ЕС без сделки

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В пятницу, 29 марта, британский парламент проведет новое, уже третье, голосование по соглашению об условиях Brexit, на этот раз – о выходе Великобритании из Евросоюза без политической декларации. Об этом в четверг после долгих дебатов объявил спикер Палаты общин (нижняя палата) Джон Беркоу, уточнив, что «предложение правительства по проведению дебатов завтра соответствует установленным критериям».

«Прошлое голосование охватывало как соглашение о выходе, так и политическую декларацию. Это же предложение правительства охватывает первое, но не второе», - пояснил он.

Со своей стороны, представитель правительства в парламенте Андреа Лидсом отметила, что если депутаты 29 марта поддержат этот вариант соглашения, то переговоры с ЕС продолжатся до 22 мая, а если нет – «Великобритания может выйти из ЕС без сделки», передает ТАСС.

Ранее, комментируя итоги предыдущего голосования, министр по вопросам Brexit Стивен Баркли сказал, что «результаты состоявшейся в Палате общин процедуры» продемонстрировали то, в чем правительство было уверено – предложенный премьером Терезой Мэй и согласованный с ЕС вариант соглашения «является лучшим вариантом».

Как писал сайт kp.ru, ранее Мэй выразила готовность уйти в от ставку в обмен на поддержку сделки по Brexit.

Напомним, 21 марта лидеры 27 стран ЕС приняли единогласное решение: Брюссель согласен отложить «развод» с Лондоном до 22 мая при условии, что уже на следующей неделе британский парламент одобрит соглашение о выходе страны из Европейского Союза. Если же этого не произойдет, отсрочка продлится только до 12 апреля.

Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU