Сербия намерена вступить в Евросоюз, сохраняя военный нейтралитет

СЕГОДНЯ 18:06 2019-03-29T18:06:24+03:00

Сербский посол в России отметил, что в членство в ЕС может обеспечить экономическое развитие страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сербский посол в России отметил, что в членство в ЕС может обеспечить экономическое развитие страны

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В целях экономического развития Сербия намерена стать членом Евросоюза, но Белград будет придерживаться военного нейтралитета, поэтому исключает возможность вступления в какие-либо военные альянсы. Об этом сообщил сербский посол в России Славенко Терзич.

«Евросоюз одно дело, НАТО другое дело. У нас был опрос... 80% населения Сербии не хочет в НАТО, хочет в НАТО где-то 8-9%. Что касается Евросоюза, в Евросоюз хочет по новейшим исследованиям около 48%, почти половина населения», - заявил посол в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он добавил, что Сербия – «европейская страна и хочет развивать нормальные отношения с европейскими странами».

Посол указал на то, что Белград заинтересован в экономическом развитии, которое может обеспечить членство в Евросоюзе. При этом Сербия не собирается быть членом «ни одного военного союза». Комментируя вопрос с позицией в отношении НАТО представитель внешнеполитического ведомства Сербии повторил слова президента страны Александра Вучича, который заявлял, что Белград не собирается становиться участником Организации Североатлантического договора и «военный нейтралитет является естественным выбором».

Терзич также отметил «трезвую, рациональную политику» Сербии, в соотвествии с которой республика «не будет никогда соглашаться с тем, что не происходит в национальных интересах Сербии». «Поэтому мы не будем никогда присоединяться к санкциям против России», - добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU