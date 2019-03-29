2019-03-29T18:42:51+03:00
Происшествия

Тверской суд отправил главу Всероссийского общества глухих в СИЗО

Валерий Рухледев с конца мая 2018 года находился под домашним арестом по делу о растрате
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Глава ВОГ Валерий Рухледев. Фото: Владимир Гердо/ТАССГлава ВОГ Валерий Рухледев. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Изменить размер текста:

Тверской суд Москвы изменил меру пресечения для главы Всероссийского общества глухих Валерия Рухледева, который проходит обвиняемым по делу о растрате более 50 миллионов рублей, и если последние десять месяцев мужчина находился под домашним арестом, то теперь ему придется отправиться в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 29 марта Рухледеву В. Н. изменена мера пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу на 25 суток, то есть до 23 апреля", - сообщается на сайте судов общей юрисдикции столицы.

"КП" писала о том, что Рухледев привлек внимание правоохранительных органов еще в начале 2016 года, когда начал активно распродавать недвижимость, переданную обществу глухих государством. Власти усомнились в том, что все доходы от сделок действительно идут на помощь нуждающимся, и начали расследование.

25 мая 2018 года Тверской суд отправил Рухледева под домашний арест. Сам глава ВОГ свою вину категорически не признает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-министр обороны Британии: Brexit не повлияет на российско-британские отношения
Британские истребители поднялись на перехват российских Ту-95
ЕС созовет экстренный саммит по Brexit 10 апреля
Аэропорт Сиднея полностью возобновил работу после пожара на вышке
48 млн долларов потратили кандидаты в президенты Украины на свои предвыборные кампании
Руководители и сотрудники ГИБДД Москвы были наказаны за ДТП на Можайке
Парламент Великобритании в третий раз отклонил соглашение по Brexit
Сербия намерена вступить в Евросоюз, сохраняя военный нейтралитет
Названа разница в зарплатах женщин и мужчин
Около 135 тысяч россиян отправятся на военную службу в весенний призыв
Россия пригласила Украину принять участие в заседании глав МИД стран СНГ
Болтон: США рассматривает присутствие военных других стран в Венесуэле как провокацию
Порошенко заявил, что Тимошенко и Зеленский находятся в руках Коломойского
Минтруд предложил доплачивать россиянам за высокие нагрузки на работе
Правительство РФ выделит около 2 трлн рублей на развитие цифровой экономики
Средний размер социальной пенсии россиян увеличится с 1 апреля
Медведев прокомментировал дела в отношении Абызова и Ишаева
Медведев признал проблему гендерной дискриминации в России
Спасатели вызволили двух детей из запертой квартире при пожаре в Люблино
Медведев: США никогда не отменят санкции против России
ПСЖ согласовал с Джанлуиджи Буффоном новый контракт
Президенты США и Южной Кореи встретятся в Вашингтоне