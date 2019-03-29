Тверской суд отправил главу Всероссийского общества глухих в СИЗО

СЕГОДНЯ 18:42 2019-03-29T18:42:51+03:00

Валерий Рухледев с конца мая 2018 года находился под домашним арестом по делу о растрате

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Тверской суд Москвы изменил меру пресечения для главы Всероссийского общества глухих Валерия Рухледева, который проходит обвиняемым по делу о растрате более 50 миллионов рублей, и если последние десять месяцев мужчина находился под домашним арестом, то теперь ему придется отправиться в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 29 марта Рухледеву В. Н. изменена мера пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу на 25 суток, то есть до 23 апреля", - сообщается на сайте судов общей юрисдикции столицы.

"КП" писала о том, что Рухледев привлек внимание правоохранительных органов еще в начале 2016 года, когда начал активно распродавать недвижимость, переданную обществу глухих государством. Власти усомнились в том, что все доходы от сделок действительно идут на помощь нуждающимся, и начали расследование.

25 мая 2018 года Тверской суд отправил Рухледева под домашний арест. Сам глава ВОГ свою вину категорически не признает.

ИСТОЧНИК KP.RU