2019-03-30T01:29:31+03:00
Политика

Трамп намерен в ближайшем будущем обсудить с Путиным Венесуэлу

Также президент США планирует переговоры с главой Китая Си Цзиньпином
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир ПутинПрезидент США Дональд Трамп и президент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп планирует в ближайшем будущем обсудить ситуацию в Венесуэле с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил сам хозяин Белого дома в пятницу.

"Я буду говорить со множеством людей - возможно, с президентом Путиным, возможно, с Си Цзиньпином (главой КНР)" - цитирует американского лидера агентство Reuters.

При этом ранее советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, глава государсмтва в ближайшее время не намерен проводить телефонные переговоры с российским президентом.

Как писал ранее сайт kp.ru, помощник президент США сообщил, что Вашингтон будет расценивать размещение в Венесуэле военных других стран как провокацию и прямую угрозу международному миру и безопасности всего региона. Он предостерег страны, находящиеся за пределами Западного полушария, от развертывания военных сил и средств в Венесуэле или в других частях полушария.

ИСТОЧНИК KP.RU

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