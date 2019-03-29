Болтон: США рассматривает присутствие военных других стран в Венесуэле как провокацию

СЕГОДНЯ 17:46 2019-03-29T17:46:00+03:00

Помощник американского президента по национальной безопасности завил, что при помощи иностранных военнослужащих Мадуро пытается удержаться у власти

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Вашингтон будет расценивать размещение в Венесуэле военных других стран как провокацию и прямую угрозу международному миру и безопасности всего региона. Соответствующие заявление сделал помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, комментируя прибытие российских самолетов в Боливарианскую республику.

«Мы решительно предостерегаем стороны, находящиеся за пределами Западного полушария, от развертывания военных сил и средств в Венесуэле или в других частях полушария с целью проведения или расширения военных операций. Мы будем рассматривать такие провокационные действия как прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе», - сказал он.

Помощник президента заявил, что США осуждает действия лидера Боливарианской республики Николасом Мадуро за «продолжающееся использование» военнослужащих других государств «в попытке удержаться у власти, включая ввод российских войск и техники в Венесуэлу».

Напомним, 25 марта российские военные прибыли в Венесуэлу на двусторонние консультации. Незадолго до этого появилась информация о том, что в Каракас прибыли два военно-транспортных самолета, которые доставили в Венесуэлу 35 тонн гуманитарного груза, а также 99 военнослужащих. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU