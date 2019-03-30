2019-03-30T11:53:53+03:00
В мире

В Венесуэле произошло очередное отключение электроэнергии

Причины нового блэкаута в стране пока не известны
Марина ВЕНЦОВА
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В Венесуэле произошло очередное отключение электроэнергииВ Венесуэле произошло очередное отключение электроэнергииФото: REUTERS
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Масштабное отключение электроэнергии вновь произошло в Боливарианской Республике. Жители 21 региона Венесуэлы остались без электричества.

По каким причинам произошел новый блэкаут в стране пока не известно, передает El Nacional.

Ранее лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал население выйти 31 марта на акции протеста в связи с проблемами с подачей электричества.

7 марта во многих регионах Венесуэлы, как ранее писал сайт kp.ru, пропало электричество. В связи с этим на следующий день власти были вынуждены объявить в стране выходной. Позже причиной блэкаута назвали кибератаку, проведенную из Соединенных Штатов на ГЭС «Эль-Гури».

Второе за месяц массовое отключение электричества в стране произошло 25 марта. Тогда были обесточены несколько районов столицы и 16 из 23 штатов республики. В связи с этим правительству вновь пришлось объявить следующий день выходным и отменить занятия в школах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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