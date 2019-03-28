Из-за отключения электричества в Венесуэле объявили в четверг очередной выходной

СЕГОДНЯ 05:19 2019-03-28T05:19:40+03:00

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Власти Венесуэлы из-за масштабного отключения электричества объявили четверг очередным выходным днем – уже третьим подряд.

«Напряженно занимаясь восстановлением национальной энергосистемы, пострадавшей от наиболее серьезной террористической атаки в истории Венесуэлы, боливарианское правительство приняло решение остановить рабочую деятельность и школьные занятия завтра, в четверг, 28 марта», - цитирует РИА Новости заявление министра связи и информации страны Хорхе Родригеса.

Как писал сайт kp.ru, примерно в 13.30 по местному времени (20.30 мск) понедельника в Венесуэле произошло второе за месяц массовое отключение электричества. Обесточены оказались несколько районов столицы и 16 из 23 штатов страны. В связи с этим правительству республики вновь пришлось объявить следующий день (вторник, 26 марта) выходным и отменить занятия в школах.

Напомним, ранее во многих регионах Венесуэлы пропало электричество вечером 7 марта, из-за чего в пятницу объявили выходной день. Позже власти Венесуэлы заявили, что причиной блэкаута стала кибератака на ГЭС «Эль-Гури», проведенная из Соединенных Штатов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696035" frameborder="0"></iframe> Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU