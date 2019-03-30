2019-03-30T13:13:18+03:00
В мире

Эрдоган заявил о возможности решить проблему в Сирии «на земле» после выборов

Такие действия будут предприняты в том случае, если не получится сесть за стол переговоров
Марина ВЕНЦОВА
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Эрдоган пообещал после муниципальных выборов в Турции решить проблему в СирииЭрдоган пообещал после муниципальных выборов в Турции решить проблему в СирииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на митинге в Стамбуле, пообещал решить кризис в Сирии после муниципальных выборов в Турции, запланированных на 31 марта.

"Террористические организации больше не проявят себя в горах и городах Турции. После выборов мы первым делом решим проблему в Сирии, - приводит ТАСС его слова. - Если это будет возможно, то сделаем это за столом переговоров, а если нет, то на земле».

При этом Эрдоган добавил, что чем решительнее будет борьба с терроризмом, тем легче будет справиться с экономическим террором.

Турецкий лидер, как ранее писал сайт kp.ru, заявлял о намерении Анкары создать в ближайшие месяцы буферную зону в Сирии. В своем заявлении Эрдоган отмечал, что его стране не нужно чье-либо разрешение для проведения операций в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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