Эрдоган заявил, что Турция создаст буферную зону в Сирии в ближайшее время

СЕГОДНЯ 16:20 2019-01-25T16:20:20+03:00

Турецкий лидер отметил, что его стране не нужно чье-либо разрешение для проведения операций в Сирии. Фото: REUTERS

По словам турецкого лидера, Анкаре не нужно чье-либо разрешение для действий на сирийской территории

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары создать в ближайшие месяцы буферную зону в Сирии. В своем заявлении турецкий лидер отметил, что его стране не нужно чье-либо разрешение для проведения операций в Сирии.

"Мы ожидаем, что зона безопасности будет образована в течение нескольких месяцев. Мы так или иначе создадим зону безопасности. От наших союзников мы ожидаем логистической поддержки в этом вопросе", - заявил президент Турции в ходе выступления в городе Эрзурум, которое транслировалось телеканалом NTV.

Говоря о праве Турции проводить операции на территории Сирии, Эрдоган заявил, что Анкара имеет данное право согласно сирийско-турецкому соглашению об обеспечении безопасности, подписанному в турецком городе Адана в 1998 году.

Ранее президент Турции сообщал о переговорах о создании зоны деэскалации на границе Турции и Сирии, которые Анкара проводит с Москвой и Вашингтоном. При этом Эрдоган не раз подчеркивал, что турецкая армия готова начать военную операцию против курдских формирований, действующих на севере Сирии, в любой момент.