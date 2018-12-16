2018-12-16T13:04:56+03:00
Политика

National Interest: российский Ил-112В превосходит украинский Ан-140

Американские СМИ сравнили транспортные самолеты двух стран
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Новейший военно-транспортный самолет Ил-112В. Фото: uacrussia.ruНовейший военно-транспортный самолет Ил-112В. Фото: uacrussia.ru
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Новый российский транспортный самолет Ил-112В превосходит украинский Ан-140 по ряду характеристик, несмотря на, что они имеют схожую конструкцию. К таким выводам пришел автор статьи "Модернизация России уходит корнями в основу", которая была опубликована в американском журнале The National Interest.

В материале отмечается, что Ил-112В имеет лучшую энергоэффективность, дальность полета и при этом меньшую стоимость обслуживания. Кроме того, максимальная скорость российского самолета составляет 500 километров в час против 575 км/к у Ан-140. Двигатель Ил-112В также мощнее на 38%, а безопасность полетов обеспечивает новая система противоракетной обороны ”Президент-С".

Издание отмечает, что уже сейчас Россия продвигает свою новую разработку в Индии в качестве замены британским самолетам Avro 748, а в перспективе Ил-112В и вовсе может составить конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам данного класса.

Однако, как писал сайт kp.ru. главной целью его разработки было создание замены устаревшему Ан-26.

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