Опубликовано видео первого полета нового транспортного самолета Ил-112В

СЕГОДНЯ 15:41 2019-03-30T15:41:38+03:00

Изменить размер текста: A A

ПАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина» опубликовал видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112В, который, как ожидается, в ближайшее время не только заменит Ан-26, но и составит конкуренцию лучшим мировым воздушным судам аналогичного класса.

На записи видно, что во время полета Ил-112В сопровождал самолет-лаборатория Ил-114ЛЛ. Также на записи показано, как летчиков встречали на земле. Стоит отметить, что экипажем командовал шеф-пилот ПАО «Ил» Герой России Николай Куимов.

«Полет прошел в штатном режиме», - отмечается в подписи к видео.

ПАО Ил опубликовал кадры первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112В.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Ил-112В совершил свой первый полет в Воронеже. Кстати, это первый транспортный самолет, созданный в нашей стране с нуля: машина полностью состоит из отечественных комплектующих.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700241" frameborder="0"></iframe> Первый полет ИЛ-112В.

ИСТОЧНИК KP.RU