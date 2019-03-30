Опубликовано видео первого полета нового транспортного самолета Ил-112В
ПАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина» опубликовал видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112В, который, как ожидается, в ближайшее время не только заменит Ан-26, но и составит конкуренцию лучшим мировым воздушным судам аналогичного класса.
На записи видно, что во время полета Ил-112В сопровождал самолет-лаборатория Ил-114ЛЛ. Также на записи показано, как летчиков встречали на земле. Стоит отметить, что экипажем командовал шеф-пилот ПАО «Ил» Герой России Николай Куимов.
«Полет прошел в штатном режиме», - отмечается в подписи к видео.
ПАО Ил опубликовал кадры первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112В.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Ил-112В совершил свой первый полет в Воронеже. Кстати, это первый транспортный самолет, созданный в нашей стране с нуля: машина полностью состоит из отечественных комплектующих.
Первый полет ИЛ-112В.
ИСТОЧНИК KP.RU