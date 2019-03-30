2019-03-30T15:41:38+03:00
Политика

Опубликовано видео первого полета нового транспортного самолета Ил-112В

На записи видно, что воздушное судно сопровождал самолет-лаборатория Ил-114ЛЛ [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Опубликовано видео первого полета нового транспортного самолета Ил-112ВОпубликовано видео первого полета нового транспортного самолета Ил-112ВФото: кадр с видео
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ПАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина» опубликовал видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112В, который, как ожидается, в ближайшее время не только заменит Ан-26, но и составит конкуренцию лучшим мировым воздушным судам аналогичного класса.

На записи видно, что во время полета Ил-112В сопровождал самолет-лаборатория Ил-114ЛЛ. Также на записи показано, как летчиков встречали на земле. Стоит отметить, что экипажем командовал шеф-пилот ПАО «Ил» Герой России Николай Куимов.

«Полет прошел в штатном режиме», - отмечается в подписи к видео.

ПАО Ил опубликовал кадры первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112В.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Ил-112В совершил свой первый полет в Воронеже. Кстати, это первый транспортный самолет, созданный в нашей стране с нуля: машина полностью состоит из отечественных комплектующих.

Первый полет ИЛ-112В.

ИСТОЧНИК KP.RU

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