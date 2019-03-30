Правительство дополнительно выделит 2,2 млрд рублей для производства Ил-114

СЕГОДНЯ 17:32 2019-03-30T17:32:27+03:00

Между тем программа заводских и государственных испытаний новейшего транспортника Ил-112В пока не утверждена [видео]

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В субботу, 30 марта, стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) 2,22 миллиарда рублей.

Эти деньги пойдут на расширение инфраструктуры предприятия для серийного производства и обслуживания самолетов Ил-114-300. Как ожидается, средства будут распределены между АО «Авиастар-СП», АО «РСК «МиГ» и ПАО «ВАСО».

«Суммарная мощность, подлежащая вводу в эксплуатацию, - 8507 квадратных метров производственных площадей, срок ввода в эксплуатацию - 2021 год», - говорится в пояснительной записке к распоряжению, текст которого опубликован на сайте кабмина.

Ил-114-300 является глубокой модернизацией советского самолета Ил-114.

Что касается военно-транспортного самолета Ил-112В, который ранее в субботу, 30 марта, впервые поднялся в небо, то, как выяснилось, программа заводских и государственных испытаний новейшего транспортника пока не утверждена. Об этом заявил генеральный директор Авиационного комплекса имени Ильюшина Алексей Рогозин.

ПАО Ил опубликовал кадры первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112В.

ИСТОЧНИК KP.RU