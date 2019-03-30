2019-03-30T17:50:12+03:00
Политика

Правительство отказалось от установки умных счетчиков газа

По словам вице-премьера Дмитрия Козака, идея оказалась слишком дорогостоящей
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments19
Правительство отказалось от установки умных счетчиков газаПравительство отказалось от установки умных счетчиков газаФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что правительство отказалось от установки умных счетчиков газа. По его словам, такое решение было принято после того, как специалисты «подробно просчитали», сколько будет стоить реализация этой инициативы и какая будет нагрузка на потребителей. В итоге идея оказалась слишком дорогостоящей.

«Посчитали. Оказалась достаточно солидная сумма, и с учетом этих расчетов, поскольку иных источников компенсации реализации этой задачи, кроме как тарифы на газ, нет, мы откажемся, в принципе, уже отказались от этой идеи», - сказал Козак в интервью телеканалу «Россия 24».

Между тем заместитель председателя правительства не исключил, что кабмин вернется к этому вопросу в будущем - «когда это не будет так чувствительно для потребителей газа».

При этом опасения россиян насчет того, что современные приборы учета могут установить за их счет, Козак назвал «избыточными страхами», подчеркнув, что власти не могут принимать решения без учета интересов граждан.

Напомним, как писал сайт kp.ru, смысл умных счетчиков в том, что они будут передавать данные дистанционно. То есть жильцам самим снимать показания, а кому-то этот процесс контролировать, не надо. Проблема только в том, что такой счетчик стоит примерно в пять раз дороже обычного - 11-15 тысяч рублей вместо двух-пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минобороны России прокомментировало сообщение о перехвате российских ТУ-160
Протесты в Барселоне закончились беспорядками
Суд арестовал предполагаемого виновника смертельного ДТП на Можайском шоссе
Кабмин поручил провести мониторинг цен на авиабилеты
США отслеживают 250 обломков уничтоженного Индией спутника
Правительство дополнительно выделит 2,2 млрд рублей для производства Ил-114
Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолета Ту-204-300
Около 12 тысяч полицейских обеспечивают порядок на акциях «желтых жилетов» во Франции
Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12
Минобороны Венесуэлы: США увеличили разведывательную активность у границ страны
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
На Украину прибыли более 1,5 тысяч иностранных наблюдателей на выборы президента
МИД призвал ОБСЕ отреагировать на высылку Украиной журналистки Бондарь
Опубликовано видео первого полета нового транспортного самолета Ил-112В
Макрон: Франция выступает против признания США суверенитета Израиля над Голанами
Бывшего вице-президента США Джозефа Байдена обвинили в домогательствах
Козак: У правительства нет опасений по росту цен на бензин
Правительство выделило 700 миллионов рублей на создание муниципальных библиотек
Мэй попыталась договориться с парламентом по Brexit