СЕГОДНЯ 17:50 2019-03-30T17:50:12+03:00

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Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что правительство отказалось от установки умных счетчиков газа. По его словам, такое решение было принято после того, как специалисты «подробно просчитали», сколько будет стоить реализация этой инициативы и какая будет нагрузка на потребителей. В итоге идея оказалась слишком дорогостоящей.

«Посчитали. Оказалась достаточно солидная сумма, и с учетом этих расчетов, поскольку иных источников компенсации реализации этой задачи, кроме как тарифы на газ, нет, мы откажемся, в принципе, уже отказались от этой идеи», - сказал Козак в интервью телеканалу «Россия 24».

Между тем заместитель председателя правительства не исключил, что кабмин вернется к этому вопросу в будущем - «когда это не будет так чувствительно для потребителей газа».

При этом опасения россиян насчет того, что современные приборы учета могут установить за их счет, Козак назвал «избыточными страхами», подчеркнув, что власти не могут принимать решения без учета интересов граждан.

Напомним, как писал сайт kp.ru, смысл умных счетчиков в том, что они будут передавать данные дистанционно. То есть жильцам самим снимать показания, а кому-то этот процесс контролировать, не надо. Проблема только в том, что такой счетчик стоит примерно в пять раз дороже обычного - 11-15 тысяч рублей вместо двух-пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU